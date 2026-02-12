Ascultă Radio România Iași Live
INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.914 lei, în decembrie

INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.914 lei, în decembrie

12 februarie 2026

Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în luna decembrie 2025, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (13.012 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (12.588 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.557 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei).

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,8%.

Potrivit INS, indicele câştigului salarial real a fost 95,5% în luna decembrie 2025 faţă de luna decembrie 2024 şi 105,1% faţă de luna noiembrie 2025. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 255,7%, cu 12,4 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2025.

‘În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei’, notează INS.

În luna decembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna noiembrie 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile de producţie şi furnizare a de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cu 28,4%, în intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, (26,4%), respectiv între 12% şi 23% în industria metalurgică, transporturi pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, telecomunicaţii, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea altor mijloace de transport, captarea, tratarea şi distribuţia apei, alte activităţi extractive, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare.

Conform statisticii, creşteri ale câştigului salarial mediu net, între 7,5% şi 11,5%, s-au înregistrat în activităţile de extracţie a minereurilor metalifere, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), alte activităţi de servicii, fabricarea băuturilor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

‘Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte)’, precizează INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 9,6% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.; între 0,5% şi 3% în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+0,3%). Câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-2,5%), ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), respectiv în administraţia publică (-0,4%). AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

