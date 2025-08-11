Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 14:00

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni.

Cele mai afectate regiuni sunt Galicia şi Leon, din nord-vestul ţării, care au raportat peste 5.000 de hectare mistuite.

Autorităţile spun că unele focuri au fost declanşate de oameni şi au anunţat mai multe arestări, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrică.

În Zamora, la graniţa cu Portugalia, au fost evacuate 850 de persoane. Sunt 3.500 de hectare mistuite în 48 de ore, iar pompierii nu prevăd un moment apropiat pentru stingerea incendiului. Flăcările au ajuns şi în zonele locuite, autorităţile vorbind de mai multe case şi clădiri afectate. În Galicia, în acest moment, sunt cinci incendii, unde sunt sute de pompieri care încearcă să ţină flăcările departe de case. Cel mai mare este în Orense, unde au ars deja 1.000 de hectare. În această regiune s-a pornit o adevărată vânătoare de incendiatori. Zilele trecute au fost reţinute 14 persoane, iar azi un om a fost surprins în timp ce punea foc într-o zonă împădurită. Autorităţile spun răspicat că în marea majoritate a cazurilor vorbim despre piromani. Incendii puternice sunt şi în Portugalia, mai ales la graniţa de nord cu Spania. Acolo participă alături de pompierii lusitani şi sute de colegi veniţi din ţara vecină. În zonă a fost observat un fenomen rar şi periculos. S-a format o tornadă de foc înaltă de zeci de metri. O situaţie periculoasă a fost şi într-un camping de la malul Mediteranei, aflat la sud de Barcelona. 1.800 de turişti, majoritatea străini, au fost evacuaţi azi noapte, după ce flăcările pornite de la o instalaţie de gătit au cuprins locul. Zeci de caravane şi corturi au fost mistuite. În panica provocată, mai multe persoane au fost rănite. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrtiva)

