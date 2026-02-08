Guvernul va adopta al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Ascultă Radio România Iași Live
8 februarie 2026

Guvernul va adopta săptămâna viitoare al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care va fi apoi promovat în parlament prin angajarea răspunderii. Acesta conţine două proiecte majore – reforma administraţiei şi primele măsuri de relansare economică.

Are detalii Alina Bordeiaşu: Măsurile cuprinse în cele două proiecte vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de redresare economică – a declarat premierul Ilie Bolojan. În esenţă, reforma în administraţia publică locală şi centrală vizează o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, fără afectarea salariilor de bază, creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor publice. Pe de altă parte, prin proiectul de relansare economică se urmăreşte stimularea investiţiilor, acesta fiind conceput pe două componente esenţiale – una fiscală şi alta care conţine scheme de sprijin pentru companii. Şeful executivului le-a prezentat aceste propuneri şi partenerilor sociali, împreună cu liniile principale ale bugetui de stat a cărui adoptare depinde tocmai de aprobarea noului pachet fiscal. Un deficit bugetar redus la 6,2%, investiţii de 7% din Produsul Intern Brut, finalizarea proiectelor din PNRR până în septembrie şi o ţintă a inflaţiei de 4% la final de an sunt pilonii de bază ai bugetului pe 2026, care va ajunge în parlament în jurul datei de 20 februarie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

