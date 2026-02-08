Ascultă Radio România Iași Live
Guvernul pregăteşte modificarea măsurii privind plata concediului medical

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 09:01

Guvernul pregăteşte modificarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical care a intrat în vigoare la începutul acestei luni.

Potrivit unui proiect publicat de Ministerul Sănătăţii, de la 1 martie bolnavii cronici, femeile în concediu maternal şi alte categorii de pacienţi vor beneficia de concediu medical plătit în totalitate.

Excepţiile propuse de minister şi de CNAS apar după criticile din spaţiul public rezultate ca urmare a tăierii de la plată a primei zile de medical.

În expunerea de motive a actului normativ se arată că adoptarea acestor măsuri urgente şi excepţionale pentru anumite categorii de pacienţi era necesară, astfel încât aceştia să aibă acces asigurat la servicii medicale terapeutice, de evaluare şi de monitorizare periodică a evoluţiei bolii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

