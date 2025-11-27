Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 11:08

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti.

Cu sloganul „Gustul românesc”, executivul ar vrea să-i convingă pe consumatorii din întreaga Europă cât de bune şi sănătoase sunt alimentele, fructele şi legumele de la noi.

În acelaşi timp, strategia de promovare, care se află pe agenda şedinţei executivului din această dimineaţă, propune măsuri pentru impulsionarea producătorilor locali.

Tot astăzi, Guvernul urmează să aprobe un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reforma în domeniul sănătăţii.

Andrei Şerban – Actul normativ din domeniul sănătăţii stabileşte ca noutate faptul că în spitalele publice funcţia de asistent medical şef este funcţie de conducere şi va putea să fie ocupată de asistenţi medicali sau moaşe cu o vechime de cel puţin cinci ani. Salariul de bază va fi stabilit în condiţiile legii pentru funcţia de asistent medical principal cu studii superioare şi vechime în muncă la nivelul maxim în aceeaşi specialitate, majorat cu 20%. Prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă se mai reglementează şi cadrul legal necesar pentru ca Ministerul Transporturilor să-şi poată duce la îndeplinire strategia de transfer a reţelei sanitare proprii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii. O altă prevedere nouă este reglementarea statutului de utilitate publică al cabinetelor medicale de medicină de familie şi al punctelor de lucru ale acestora. Guvernul are intenţia şi de a adopta Strategia de promovare până în 2029 a produselor agroalimentare româneşti, care are scopul de a creşte consumul intern al acestora. Strategia se referă şi la aspectele privitoare la sustenabilitate, siguranţă alimentară şi nutriţie, pentru a demonstra că produsele agroalimentare româneşti reprezintă alegerea inteligentă pentru consumatorii din Europa şi din întreaga lume. Tot pe ordinea de zi se mai află şi proiectul de lege care abilitează Guvernul să emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie a anului viitor. Sunt stabilite domeniile în care se vor putea emite ordonanţe, cum ar fi economia, agricultura, afacerile interne, mediul, munca şi cultura.

Un alt proiect de hotărâre vizează modificarea şi completarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi.

Executivul va aproba şi măsuri pentru organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor dedicate evenimentelor Zilei Naţionale a României. Se va asigura astfel posibilitatea participării detaşamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO şi partenere, alături de cele ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, cu tehnică şi efective la Parada Militară Naţională din 1 decembrie din municipiul Bucureşti, se arată în nota de fundamentare a proiectului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)