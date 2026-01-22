Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensiei speciale cu salariul la stat

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 17:22

Guvernul a discutat, astăzi, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensiei speciale cu salariul la stat.

Pe cine afectează legea şi care sunt excepţiile ne spune Andrei Şerban.

Andrei Șerban: Proiectul de lege stabileşte că persoanele care primesc pensii speciale şi cele care primesc pensii contributive pot să lucreze până la vârsta de 70 de ani cu acordul anual al angajatorului. Proiectul conţine şi o prevedere specială pentru persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sau de pensie militară, care pot să lucreze în continuare la stat doar cu condiţia reducerii pensiei cu 85 de procente.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu: Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare, nu pensii contributive. Proiectul stabileşte posibilitatea menţinerii în activitate a acestora doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85% pe perioada desfăşurării activităţii. Menţinerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorulor, inclusiv în situaţia reîncadrării în condiţiile legii.

Există şi excepţii care vor primi integral pensia specială şi salariul la stat. Este vorba de aleşii locali şi persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie, pe durata exercitării mandatului şi militarii şi poliţiştii care predau la universităţile cu profil militar şi juridic. Ioana Dogioiu a mai spus că măsura reducerii pensiei speciale cu 85% se va aplica până la 31 decembrie 2027. (Rador/ FOTO gov.ro)