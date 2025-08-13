Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 14:31

Grecia este cuprinsă într-un adevărat „inel de foc”, cu peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore, de la Atena şi Peloponez, până pe coasta de vest, inclusiv pe insulele turistice Zakynthos şi Kefalonia populare românilor, cât şi pe Samos şi Chios, două insule din apropierea Turciei.

Mai mulţi pompieri au fost răniţi în lupta cu flăcările.

Michaela Lambrinidou relatează: Mii de locuitori au fost evacuaţi, chiar şi pe mare în timpul nopţii, în timp ce toate mijloacele disponibile de stingere se luptă neîntrerupt pentru stingerea focarelor. „Întregul mecanism este dispersat”, a precizat purtătorul de cuvânt al pompierilor, subliniind că fronturile avansează pe mai mulţi kilometri mistuind vegetaţie, locuinţe, ferme de animale şi unităţi industriale productive. Cincisprezece pompieri au fost transportaţi la spital sau au primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar şi zeci de cetăţeni au fost, de asemenea, transportaţi la spitale cu probleme respiratorii. Nu au fost însă raportate alte victime umane.



Grecia a solicitat sprijin internaţional prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, cerând patru aeronave suplimentare, din cauza condiţiilor extrem de dificile şi a numărului mare de incendii active. În zorii zilei de astăzi, un nou focar a izbucnit în apropiere de Atena, în zona Megara, dar a fost adus sub control.

Serviciul naţional meteo anunţă că vânturile puternice care alimentează focarele îşi vor pierde din intensitate începând de mâine, iar temperaturile maxime vor începe să scadă treptat sub 40 sau 39 de grade. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)