Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore

Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore

Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 14:31

Grecia este cuprinsă într-un adevărat „inel de foc”, cu peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore, de la Atena şi Peloponez, până pe coasta de vest, inclusiv pe insulele turistice Zakynthos şi Kefalonia populare românilor, cât şi pe Samos şi Chios, două insule din apropierea Turciei.

Mai mulţi pompieri au fost răniţi în lupta cu flăcările.

Michaela Lambrinidou relatează: Mii de locuitori au fost evacuaţi, chiar şi pe mare în timpul nopţii, în timp ce toate mijloacele disponibile de stingere se luptă neîntrerupt pentru stingerea focarelor. „Întregul mecanism este dispersat”, a precizat purtătorul de cuvânt al pompierilor, subliniind că fronturile avansează pe mai mulţi kilometri mistuind vegetaţie, locuinţe, ferme de animale şi unităţi industriale productive. Cincisprezece pompieri au fost transportaţi la spital sau au primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar şi zeci de cetăţeni au fost, de asemenea, transportaţi la spitale cu probleme respiratorii. Nu au fost însă raportate alte victime umane.

Grecia a solicitat sprijin internaţional prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, cerând patru aeronave suplimentare, din cauza condiţiilor extrem de dificile şi a numărului mare de incendii active. În zorii zilei de astăzi, un nou focar a izbucnit în apropiere de Atena, în zona Megara, dar a fost adus sub control.

Serviciul naţional meteo anunţă că vânturile puternice care alimentează focarele îşi vor pierde din intensitate începând de mâine, iar temperaturile maxime vor începe să scadă treptat sub 40 sau 39 de grade. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni
Internaţional luni, 11 august 2025, 14:00

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni. Cele mai afectate regiuni sunt Galicia şi Leon, din nord-vestul...

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni
Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei
Internaţional luni, 11 august 2025, 08:25

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

UPDATE – O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în...

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Internaţional duminică, 10 august 2025, 17:33

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru...

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:42

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action

Poliţia din Londra a arestat peste 466 de persoane la protestul organizat sâmbătă împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia...

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:32

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin

Aliaţii europeni au făcut apel la presiuni sporite asupra Rusiei, înainte de summitul de vineri dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Într-o...

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:28

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului

Vânturile puternice și marea extrem de agitat au determinat o interdicție de plecare a navelor din porturile Pireu, Lavrio și Rafina. În portul...

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:24

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare, atât la nivel mondial, cât şi în România. Estimările arată...

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 07:54

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Kremlinul a confirmat astăzi că preşedintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în...

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august