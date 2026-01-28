(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 08:43

În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe strada Lunca, în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

În urma accidentului au rezultat trei victime, de sex masculin, toate conștiente, care prezentau politraumatisme și dureri la nivelul membrelor inferioare. Acestea au fost preluate și transportate la spital de către echipajele SMURD și SAJ, pentru investigații medicale de specialitate.

Traficul rutier se desfășoară pe un singur sens de mers, fiind dirijat de către echipajele de poliție.

ISU BC