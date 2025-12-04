Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:08

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat astăzi că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, pe care o ocupă de cinci ani.

Decizia vine după ce Mogherini a fost inculpată într-o anchetă de corupţie legată de atribuirea unui contract al Uniunii Europene către instituţia din oraşul belgian Bruges, specializată în formarea diplomaţilor.

 „În conformitate cu rigoarea şi corectitudinea cu care mi-am îndeplinit întotdeauna atribuţiile, am decis azi să demisionez din funcţiile de rector al Colegiului Europei şi de director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene” – a transmis sec, într-un comunicat, Federica Mogherini.

Fosta şefă a Serviciului European de Acţiune Externă al Uniunii, între 2014 şi 2019, a fost audiată marţi, timp de zece ore, înainte de a fi repusă în libertate.

Anchetatorii încearcă în continuare să afle dacă instituţia de la Bruges a fost avantajată la un apel de oferte posibil false, pentru a obţine în 2021-2022 un contract cu Serviciul European de Acţiune Externă.

Potrivit Parchetului European, ancheta vizează presupuse fapte de fraudă şi corupţie în cadrul contractelor publice, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional.

În afară de Federica Mogherini, alte două persoane au fost inculpate: Cesare Zegretti, director pentru formare şi proiecte la Colegiul Europei şi Stefano Sannino, înalt responsabil în Comisia Europeană, care şi-a anunţat ieri demisia. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

