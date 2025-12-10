Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret anunţă un protest în Piaţa Victoriei

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 06:53

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret au anunţat un protest astăzi în Piaţa Victoriei, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare adoptate în toamnă de guvern.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestele sunt îndreptăţite pe fondul nemulţumirilor faţă de noile măsuri şi atrage atenţia asupra responsabilităţii funcţiei pe care o deţine.

