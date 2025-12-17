Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov

Publicat de Lucian Bălănuţă, 17 decembrie 2025, 16:45 / actualizat: 17 decembrie 2025, 18:44

UPDATE ora 17:30 Președintele Camerei de Comerți și Industrie Iași, Paul Butnariu, a salutat preluarea fostei fabrici Metalurgica de către magnatul ucrainean Rinat Akhmetov. Paul Butnariu a precizat că firma acestuia, Metinvest, desfășoară, în prezent, al doilea proiect important în județul Iași, primul fiind cel al turbinelor eoliene de la Ruginoasa. Prin preluarea fostei societăți Metalurgica, magnatul ucrainean a dat semnalul că România va fi în prima linie a reconstrucției Ucrainei, iar Iașiul va fi pe harta geostrategică a acestui plan, a mai adăugat Paul Butnariu:

Compania miliardarului ucrainean Rinat Akhmetov a achiziționat fabrica ArcelorMittal de la Iași, fosta Metalurgica.

Firma ucraineană a definitivat, astfel, prima achiziție de pe piața românească după ce a primit aprobarea Comisiei Europene.

Liderul sindical de la Iași, Constantin Rotaru, și-a exprimat speranța că după trei ani de pierderi financiare, activitatea fabricii de la Iași va putea fi relansată. În prezent la ArcelorMittal Iași mai sunt active 4 linii tehnologice, iar producția de țevi este în continuare la mare căutare atât în țară cât și în străinătate, a mai subliniat Constantin Rotaru:

În comunicatul remis presei, firma „Metinvest” deținută de Rinat Akhmetov se precizează că fabrica de la Iași va putea lansa în producție și componente din tablă pentru combinatul similar din Zaporojjie, Ucraina.Reamintim că Rinat Akhmetov a deținut combinatul siderurgic din Mariupol, profund afectat de războiul declanșat de Rusia în zona respective. ArcelorMittal Tubular Products Iași a fost, timp îndelungat, unul dintre pilonii industriei la nivelul județului.

Compania produce și livrează tuburi sudate din oțel carbon de dimensiuni mici și a ocupat locul al treilea în Topul exportatorilor din Iași pentru anul 2024, realizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, cu o cifră de afaceri de 304,6 milioane de lei. Cu toate acestea, rezultatele financiare s-au înrăutățit treptat în ultimii ani.

(Constantin Mihai/ FOTO AI)

