Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 08:40

Preşedintele american, Donald Trump, ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur şi că loviturile vor fi extinse la zone şi grupuri de persoane care nu au fost considerate vreodată ţinte.

Trump a vorbit şi despre faptul că Iranul a prezentat scuze pentru bombardamentele lansate împotriva ţărilor vecine, interpretând acest gest drept o capitulare din partea Teheranului.

Totuşi, Iranul insistă că nu intenţionează să se predea şi că este pregătit pentru un război prelungit.

Sâmbătă, Iranul va fi lovit foarte dur, a scris președintele american, Donald Trump, pe rețeaua sa Truth Social.

El a adăugat că sunt de acum luate în calcul pentru distrugere totală și moarte sigură, din cauza comportamentului rău al Iranului, zone și grupuri de persoane care nu au mai fost socotite până acum ținte.

Aviația israeliană a lansat un nou val de lovituri aeriene masive asupra unor infrastructuri ale regimului iranian la Teheran și Isfahan.

Sirenele de alertă au răsunat în mai multe localități din Galileea Superioară, după tiruri de rachete dinspre Liban.

Gruparea şiită Hezbollah, susținută de Iran, a lansat zeci de rachete și drone spre Israel.

Prin urmare, Israelul a somat din nou Libanul să dezarmeze gruparea şiită Hezbollah, sub amenințarea unor măsuri mai severe.

În timp ce conflictul regional continuă să se intensifice, Statele Unite ar urma să desfășoare în curând un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, a transmis canalul american Fox News.

Portavionul din clasa Nimitz şi-a terminat joi antrenamentul prealabil desfăşurării.

Acest exerciţiu constituie ultima etapă de pregătire pentru grupurile aeronavale înaintea certificării lor pentru misiuni operaţionale, a explicat şi canalul israelian de televiziune i24NEWS.

Rador