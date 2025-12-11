Curtea de Apel Bucureşti – conferinţă extraordinară de presă, astăzi, după dezvăluirile Recorder

Ascultă Radio România Iași Live
11 decembrie 2025

Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.

Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă.

‘În data de 11.12.2025, la ora 12:00, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 5 se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă. Conferinţa se va desfăşura în Sala E 68 ‘Istrate Micescu’. Persoana de contact este doamna judecător Ionela Tudor, purtător de cuvânt al Curţii de Apel Bucureşti’, se arată într-un comunicat al CAB.

În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie.

Printre dosarele analizate sunt cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

După apariţia materialului jurnalistic, Curtea de Apel Bucureşti a lansat, miercuri, un atac virulent la adresa judecătorului Ionel Laurenţiu Beşu, care apare în documentarul Recorder, sugerând că acesta ar fi fost ofiţer la serviciul secret ‘Doi şi-un sfert’, fără să aducă însă dovezi, ci doar citând articole din presă.

În documentarul ‘Justiţie capturată’, Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. AGERPRES

