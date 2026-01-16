Ascultă Radio România Iași Live
Curtea Constituţională este aşteptată să se pronunţe în privinţa pensiilor magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 06:55

Astăzi este programată şedinţa Curţii Constituţionale asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind proiectul legii pensionării magistraţilor, după ce la şedinţa de anul trecut s-a constatat lipsa cvorumului.

Proiectul pentru care guvernul şi-a asumat răspunderea în parlament prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a magistraţilor la 65 de ani şi un cuantum al pensiei care nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Printre motivele invocate de instanţa supremă ca fiind neconstituţionale se numără discriminarea magistraţilor faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încălcarea independenţei justiţiei şi prezenţa unor lacune care fac legea incompatibilă cu standardul de claritate într-un stat de drept.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei expertize independente întocmite de un expert contabil autorizat care ar confirma faptul că prin aplicarea proiectului guvernului pensia de serviciu a magistraţilor va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

Tot astăzi, Curtea de Apel Bucureşti analizează contestaţia făcută de Silvia Uscov, membră AUR, care susţine că numirea la CCR a lui Dacian Dragoş, propus de preşedintele Nicuşor Dan şi cea a lui Mihai Busuioc, propus de Senat din partea PSD, nu respectă legea pentru că cei doi nu ar avea vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.(Rador/ FOTO facebook ccr.ro)

 

