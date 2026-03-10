Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât la 93 de dolari barilul

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât la 93 de dolari barilul

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât la 93 de dolari barilul

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 08:10

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât în acestă dimineaţă la 93 de dolari barilul, după ce ieri urcase la 119 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale.

Şi preţul gazului european s-a majorat ieri cu 30%, dar rămâne în continuare foarte departe de nivelul atins în 2022 după invazia rusă din Ucraina.

Războiul din Iran a dus la suspendarea a aproximativ o cincime din livrările globale de ţiţei şi gaze, după ce Teheranul a blocat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi a atacat infrastructura energetică din regiune. Potrivit France Presse, miniştrii de finanţe din grupul statelor puternic industrializate G7, reuniţi ieri, nu au luat nicio decizie în privinţa unei posibile utilizări a rezervelor strategice de petrol pentru a ajuta la stabilizarea pieţei. Acţiuni coordonate de scoatere de petrol din rezervele strategice au fost efectuate doar de cinci ori până acum, de două ori ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a informat că statele membre ale Uniunii au suficiente stocuri de petrol şi gaze care să acopere 90 de zile de consum şi nu există semne ale unei situaţii de urgenţă. Consumatorii din întreaga lume resimt însă impactul războiului, în condiţiile în care au apărut cozi la benzinării şi a crescut semnificativ şi preţul biletelor de avion. Ungaria a anunţat că a plafonat preţurile la combustibil de la miezul nopţii, devenind a doua ţară membră a Uniunii Europene după Croaţia, care a decis să facă acest lucru. Guvernul de la Budapesta a decis, de asemenea, să scoată combustibil de la rezerva de stat pentru a garanta aprovizionarea şi a specificat că preţul protejat se va aplica numai vehiculelor înmatriculate în Ungaria. Preţul benzinei în această ţară va fi plafonat la 595 de forinţi, adică 1 dolar şi 75 de cenţi pe litru. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Nouă salvă de drone şi rachete împotriva ţărilor din Golf
Internaţional luni, 9 martie 2026, 07:00

Nouă salvă de drone şi rachete împotriva ţărilor din Golf

Kuweitul, Qatarul, Arabia Saudită şi Bahreinul şi Emiratele Arabe Unite s-au confruntat luni dimineaţă cu noi atacuri cu rachete şi drone, în...

Nouă salvă de drone şi rachete împotriva ţărilor din Golf
Iran: Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său
Internaţional luni, 9 martie 2026, 06:45

Iran: Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său

Desemnat duminică să preia conducerea Iranului, succedându-i în funcţia de lider suprem tatălui său, ucis de atacurile americano-israeliene,...

Iran: Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său
Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf
Internaţional duminică, 8 martie 2026, 08:56

Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf

Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un...

Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf
Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur
Internaţional duminică, 8 martie 2026, 08:40

Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur

Preşedintele american, Donald Trump, ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur şi că loviturile vor fi extinse la zone şi grupuri...

Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur
Internaţional sâmbătă, 7 martie 2026, 09:35

18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni

18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de...

18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni
Internaţional sâmbătă, 7 martie 2026, 07:29

Peste 1.000 de români au reuşit să plece din zona Golfului sau din Orientul Mijlociu

Un prim zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene a adus ieri în ţară...

Peste 1.000 de români au reuşit să plece din zona Golfului sau din Orientul Mijlociu
Internaţional vineri, 6 martie 2026, 05:18

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Ministerul de Externe de la București confirmă condamnarea la închisoare în Federația Rusă, sub acuzația de spionaj, a unui cetățean român....

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj
Internaţional joi, 5 martie 2026, 11:03

La Teheran s-au auzit mai multe explozii în a 6-a zi de război

Armata israeliană a anunţat că a lovit peste noapte un lansator de rachete balistice în nordul Iranului, care era pregătit să tragă asupra...

La Teheran s-au auzit mai multe explozii în a 6-a zi de război