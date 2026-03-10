Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât la 93 de dolari barilul

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât în acestă dimineaţă la 93 de dolari barilul, după ce ieri urcase la 119 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale.

Şi preţul gazului european s-a majorat ieri cu 30%, dar rămâne în continuare foarte departe de nivelul atins în 2022 după invazia rusă din Ucraina.

Războiul din Iran a dus la suspendarea a aproximativ o cincime din livrările globale de ţiţei şi gaze, după ce Teheranul a blocat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi a atacat infrastructura energetică din regiune. Potrivit France Presse, miniştrii de finanţe din grupul statelor puternic industrializate G7, reuniţi ieri, nu au luat nicio decizie în privinţa unei posibile utilizări a rezervelor strategice de petrol pentru a ajuta la stabilizarea pieţei. Acţiuni coordonate de scoatere de petrol din rezervele strategice au fost efectuate doar de cinci ori până acum, de două ori ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a informat că statele membre ale Uniunii au suficiente stocuri de petrol şi gaze care să acopere 90 de zile de consum şi nu există semne ale unei situaţii de urgenţă. Consumatorii din întreaga lume resimt însă impactul războiului, în condiţiile în care au apărut cozi la benzinării şi a crescut semnificativ şi preţul biletelor de avion. Ungaria a anunţat că a plafonat preţurile la combustibil de la miezul nopţii, devenind a doua ţară membră a Uniunii Europene după Croaţia, care a decis să facă acest lucru. Guvernul de la Budapesta a decis, de asemenea, să scoată combustibil de la rezerva de stat pentru a garanta aprovizionarea şi a specificat că preţul protejat se va aplica numai vehiculelor înmatriculate în Ungaria. Preţul benzinei în această ţară va fi plafonat la 595 de forinţi, adică 1 dolar şi 75 de cenţi pe litru. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)