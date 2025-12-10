Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Consiliul Naţional Tripartit va discuta la Palatul Victoria despre salariul minim pe 2026

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 08:32

Consiliul Naţional Tripartit, la care participă reprezentanţi ai guvernului, sindicatelor şi patronatelor, discută miercuri la Palatul Victoria despre salariul minim pe 2026 – informează BNS.

Sindicaliştii atrag atenţia că îngheţarea acestuia reprezintă o încălcare a legislaţiei naţionale şi europene, în timp ce IMM România pledează pentru menţinerea salariului minim la valoarea de 4.050 de lei brut.

Punctul de vedere al patronatelor este susţinut şi de premierul Ilie Bolojan, care spunea recent că realităţile economice şi bugetare nu permit o majorare anul viitor.

În schimb, PSD doreşte creşterea salariului minim şi apreciază că măsura este, în primul rând, corectă pentru salariaţi şi, în al doilea rând, necesară pentru economia României.

Ministrul muncii, Florin Manole, preciza că, deşi în ţara noastră productivitatea muncii a crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană, oamenii sunt plătiţi prea puţin.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

