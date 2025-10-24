Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 18:15

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni miercuri, 29 octombrie pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, a anunţat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

El a adăugat că există argumente solide pentru majorarea acestuia, atât din punct de vedere legal, cât şi economic şi social.

În contextul în care aproape 850.000 de români sunt plătiţi cu salariul minim, Radu Oprea a arătat că scăderea veniturilor afectează consumul şi productivitatea muncii.

Premierul Ilie Bolojan declara însă ieri că în coaliţia de guvernare s-a convenit ca în 2026 să se încerce menţinerea salariului minim la nivelul din prezent.(Rador/ FOTO gov.ro)

