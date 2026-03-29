Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 08:40

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA)a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele Caraş Severin, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Alba, Cluj, Dâmboviţa, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna, Prahova şi Ilfov, valabilă de sâmbătă, ora 11:00, până luni, ora 12:00.

În această perioadă, sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Avertizarea hidrologilor este valabilă pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Timiş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuş şi Bistriţa.

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate. AGERPRES/FOTO hidro.ro