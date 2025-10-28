Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:31

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința Legii privind pensiile magistraților. PSD susține în continuare alcătuirea unui grup de lucru care să elaboreze un nou proiect de lege în domeniu.

PNL arată că discuțiile cu magistrații trebuie să aibă loc, dar în cadrul coaliției de guvernare, nu prin demersuri separate.

„Câtă vreme decidem ceva în coaliție, cred că în interiorul coaliției sau coaliția în ansamblu ar trebui să poartă aceste discuții, negocieri cu cei în cauză. Deci, nu cred că fac bine lucrurile acestea. Eu cred că nu e o competiție politică aici, când vorbim de reforma pensiilor magistraților. Nu cred că trebuie să arătăm că unii suntem buni și alții suntem răi. Cred că trebuie să facem ceea ce aşteaptă toţi românii de la no”, consideră Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Judecătorii CCR au declarat săptămâna trecută neconstituţională Legea privind pensiile magistraţilor pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. O şedinţă a coaliţiei de guvernare este anunţată pentru marți.

Rador/FOTO Petruța Obrejan

Etichete:
La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:23

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB

Deficitul bugetar al ţării a urcat la final de septembrie la 5,39% din PIB de la 4,54 % la sfârşitul lunii august, anunţă Ministerul de...

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:22

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Consiliul Concurenţei a făcut inspecţii neanunțate la sediile a şase mari lanţuri comerciale care activează pe piaţa produselor alimentare,...

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor
Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:19

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv....

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 11:38

România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie atrage atenţia asupra unui record negativ pe care l-ar putea înregistra România dacă va...

România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 11:11

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii...

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 09:11

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din...

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35...

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare