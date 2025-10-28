Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:31

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința Legii privind pensiile magistraților. PSD susține în continuare alcătuirea unui grup de lucru care să elaboreze un nou proiect de lege în domeniu.

PNL arată că discuțiile cu magistrații trebuie să aibă loc, dar în cadrul coaliției de guvernare, nu prin demersuri separate.

„Câtă vreme decidem ceva în coaliție, cred că în interiorul coaliției sau coaliția în ansamblu ar trebui să poartă aceste discuții, negocieri cu cei în cauză. Deci, nu cred că fac bine lucrurile acestea. Eu cred că nu e o competiție politică aici, când vorbim de reforma pensiilor magistraților. Nu cred că trebuie să arătăm că unii suntem buni și alții suntem răi. Cred că trebuie să facem ceea ce aşteaptă toţi românii de la no”, consideră Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Judecătorii CCR au declarat săptămâna trecută neconstituţională Legea privind pensiile magistraţilor pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. O şedinţă a coaliţiei de guvernare este anunţată pentru marți.

Rador/FOTO Petruța Obrejan