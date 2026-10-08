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CFR Călători suplimentează trenurile pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Parascheva din Iași

CFR Călători suplimentează trenurile pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Parascheva din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 12:18

CFR Călători a anunţat că suplimentează în această perioadă capacitatea trenurilor care circulă spre şi dinspre Iaşi, pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Parascheva.

Este vorba de intervalul cuprins între zilele de 8 şi 15 octombrie, când compania naţională de căi ferate le recomandă pasagerilor să utilizeze toate trenurile disponibile, pentru evitarea supraaglomerării.

Totodată, oamenii sunt sfătuiţi să-şi rezerve din timp biletele.

Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost scoasă în această dimineaţă din Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi aşezată într-un baldachin special, pentru ca pelerinii să se poată închina. Datele de la faţa locului arată că deja aproximativ 10.000 de pelerini sunt la coadă pentru a se închina la moaşte, iar timpul de aşteptare este de aproximativ cinci ore. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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