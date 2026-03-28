Campanie naţională „Medicamentele falsificate pot ucide!”

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:26

Medicamentele falsificate sunt un pericol real pentru pacienţi, mai ales în condiţiile creşterii vânzărilor online din surse neautorizate.

Autorităţile şi industria farmaceutică atrag atenţia că aceste produse pot avea efecte imprevizibile, de la lipsa eficienţei până la consecinţe grave asupra sănătăţii.

Pentru creşterea gradului de conştientizare a riscurilor pe care le poate induce consumul unui produs neautorizat şi pentru încurajarea pacienţilor de a cumpăra doar din locuri autorizate a fost lansată o nouă campanie naţională: „Medicamentele falsificate pot ucide!”.

