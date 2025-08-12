Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 15:36


Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania, unde cel mai recent şi-a pierdut viaţa un român.

Corespondentul RRA, Alin Petrică: Românul a murit în marele incendiu din zona Madrid, la numai 30 km de capitală. Avea 50 de ani şi lucra la o fermă de cai. Flăcările au cuprins brusc locul, inclusiv clădirea în care se adăpostise. Pompierii l-au găsit în viaţă, însă avea arsuri pe 98% din suprafaţa corpului şi, din păcate, a murit la spital. În acest moment sunt sute de pompieri care încearcă să stingă acest incendiu. În întreaga Spanie sunt active zeci de astfel de focuri. Cel mai nou este în Tarifa în sudul Andaluziei. Acolo a izbucnit un nou incendiu după ce abia fusese stins cel pornit săptămâna trecută. 2.000 de oameni au fugit în toiul nopţii, după ce flăcările au ajuns lângă locuinţele lor. Aceeaşi situaţie este şi în Castilla y León. Acolo sunt 11 incendii acum, dintre care cinci sunt considerate mari. Sute de persoane sunt evacuate. Întreaga Peninsulă Iberică este în alertă cod roşu de risc de incendii, la fel cum este activată şi alertă de pericol pentru sănătatea oamenilor din cauza căldurii. Ieri a fost o maximă de 44,3°C în Huelva, iar în majoritatea celorlalte zone au fost maxime de peste 40°C. Ministerul Sănătăţii a publicat o statistică sumbră, conform datelor 1.783 de oameni au murit anul acesta din cauze asociate căldurii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

Etichete:
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Internaţional duminică, 10 august 2025, 17:33

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru...

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:42

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action

Poliţia din Londra a arestat peste 466 de persoane la protestul organizat sâmbătă împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia...

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:32

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin

Aliaţii europeni au făcut apel la presiuni sporite asupra Rusiei, înainte de summitul de vineri dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Într-o...

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:28

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului

Vânturile puternice și marea extrem de agitat au determinat o interdicție de plecare a navelor din porturile Pireu, Lavrio și Rafina. În portul...

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:24

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare, atât la nivel mondial, cât şi în România. Estimările arată...

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 07:54

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Kremlinul a confirmat astăzi că preşedintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în...

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august
Internaţional vineri, 8 august 2025, 21:35

La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova

O reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova la nivel de miniștri de externe a avut loc astăzi la Cernăuți. Miniștrilor Oana...

La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova
Internaţional vineri, 8 august 2025, 05:46

Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media

Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public şi...

Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media