Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 15:36



Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania, unde cel mai recent şi-a pierdut viaţa un român.

Corespondentul RRA, Alin Petrică: Românul a murit în marele incendiu din zona Madrid, la numai 30 km de capitală. Avea 50 de ani şi lucra la o fermă de cai. Flăcările au cuprins brusc locul, inclusiv clădirea în care se adăpostise. Pompierii l-au găsit în viaţă, însă avea arsuri pe 98% din suprafaţa corpului şi, din păcate, a murit la spital. În acest moment sunt sute de pompieri care încearcă să stingă acest incendiu. În întreaga Spanie sunt active zeci de astfel de focuri. Cel mai nou este în Tarifa în sudul Andaluziei. Acolo a izbucnit un nou incendiu după ce abia fusese stins cel pornit săptămâna trecută. 2.000 de oameni au fugit în toiul nopţii, după ce flăcările au ajuns lângă locuinţele lor. Aceeaşi situaţie este şi în Castilla y León. Acolo sunt 11 incendii acum, dintre care cinci sunt considerate mari. Sute de persoane sunt evacuate. Întreaga Peninsulă Iberică este în alertă cod roşu de risc de incendii, la fel cum este activată şi alertă de pericol pentru sănătatea oamenilor din cauza căldurii. Ieri a fost o maximă de 44,3°C în Huelva, iar în majoritatea celorlalte zone au fost maxime de peste 40°C. Ministerul Sănătăţii a publicat o statistică sumbră, conform datelor 1.783 de oameni au murit anul acesta din cauze asociate căldurii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)