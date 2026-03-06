Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 05:18 / actualizat: 6 martie 2026, 6:20

Ministerul de Externe de la București confirmă condamnarea la închisoare în Federația Rusă, sub acuzația de spionaj, a unui cetățean român.

Cazul este în atenția autorităților naționale din decembrie 2024.

Acestea afirmă că au solicitat, în repetate rânduri, la Moscova, facilitarea accesului la cetățeanul român, în vederea acordării de asistență consulară.

Însă, până în acest moment, partea rusă nu a răspuns. Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea rusă Krasnodar, fiind acuzat că aduna și transmitea informații Ucrainei despre instalațiile de apărare antiaeriană din orașul stațiune Soci.

Rador

Etichete:
Conflictul din Iran nu va fi un ‘război fără sfârşit’, asigură Netanyahu
Internaţional marți, 3 martie 2026, 06:10

Conflictul din Iran nu va fi un ‘război fără sfârşit’, asigură Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană...

Conflictul din Iran nu va fi un ‘război fără sfârşit’, asigură Netanyahu
Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza
Internaţional marți, 3 martie 2026, 06:02

Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza

Israelul a anunţat marţi că va redeschide un punct de trecere în Fâşia Gaza pentru a permite ‘intrarea treptată a ajutorului...

Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza
Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran
Internaţional marți, 3 martie 2026, 05:20

Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran

Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran, a declarat luni preşedintele Donald Trump, precizând că a...

Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran
Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului
Internaţional luni, 2 martie 2026, 11:45

Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului

Semiluna Roşie iraniană a anunţat că cel puţin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane în...

Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului
Internaţional luni, 2 martie 2026, 10:55

Statele Unite şi Israelul au continuat, în această dimineaţă, să bombardeze Iranul

Statele Unite şi Israelul au continuat, luni dimineaţă, să bombardeze Iranul, după ce americanii au anunţat că au lovit până acum peste...

Statele Unite şi Israelul au continuat, în această dimineaţă, să bombardeze Iranul
Internaţional luni, 2 martie 2026, 10:15

Creştere de 25% a preţului gazelor în Europa în contextul crizei iraniene

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul...

Creştere de 25% a preţului gazelor în Europa în contextul crizei iraniene
Internaţional luni, 2 martie 2026, 08:54

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice. La ţiţei, creşterea este de peste 7%, iar preţul se...

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice
Internaţional luni, 2 martie 2026, 06:14

Proiectile lansate dinspre Liban au lovit nordul Israelului (armata)

‘Proiectile’ lansate din Liban au provocat declanşarea sirenelor de raid aerian în nordul Israelului, a indicat luni armata israeliană...

Proiectile lansate dinspre Liban au lovit nordul Israelului (armata)