Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 05:18 / actualizat: 6 martie 2026, 6:20

Ministerul de Externe de la București confirmă condamnarea la închisoare în Federația Rusă, sub acuzația de spionaj, a unui cetățean român.

Cazul este în atenția autorităților naționale din decembrie 2024.

Acestea afirmă că au solicitat, în repetate rânduri, la Moscova, facilitarea accesului la cetățeanul român, în vederea acordării de asistență consulară.

Însă, până în acest moment, partea rusă nu a răspuns. Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea rusă Krasnodar, fiind acuzat că aduna și transmitea informații Ucrainei despre instalațiile de apărare antiaeriană din orașul stațiune Soci.

Rador