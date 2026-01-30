(AUDIO) Sindicatele din Educație au început demersurile pentru o eventuală grevă generală

30 ianuarie 2026

Sindicatele din Educație au început demersurile pentru o eventuală grevă generală.

Nemulțumiți de măsurile fiscal-bugetare introduse în ultima perioadă de Guvern, dascălii au declarat că acțiunile sindicale vor începe chiar de luna viitoare.

Între timp, colegii din țară vor fi consultați, pentru a se stabili modalitățile de protest cu care aceștia sunt de acord.

Președintele USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: ”Acea listă care a plecat de la Federația Spiru Haret va fi completată și cu câteva propuneri care vor veni de la FSLI. În final va rezulta o decizie prin care vom propune mai multe variante de protest colegilor noștri în perioada următoare. Evident, când spun forme de protest, mă gândesc chiar din luna februarie, așa cum se știe, avem acest miting din 4 februarie, dar acțiunile vor continua tot în această lună februarie cu acest referendum care va fi organizat la nivel național și care ne va spune care este forma de protest radicală pentru care avem susținere din partea colegilor noștri. Vom vedea dacă va fi o grevă în vară, o grevă în timpul examenelor naționale sau boicotare sau grevă în ceea ce privește simularea examenelor naționale care va fi organizată de către minister în luna martie.”

