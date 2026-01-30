(AUDIO) Sindicatele din Educație au început demersurile pentru o eventuală grevă generală

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 30 ianuarie 2026, 07:49

Sindicatele din Educație au început demersurile pentru o eventuală grevă generală.

Nemulțumiți de măsurile fiscal-bugetare introduse în ultima perioadă de Guvern, dascălii au declarat că acțiunile sindicale vor începe chiar de luna viitoare.

Între timp, colegii din țară vor fi consultați, pentru a se stabili modalitățile de protest cu care aceștia sunt de acord.

Președintele USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: ”Acea listă care a plecat de la Federația Spiru Haret va fi completată și cu câteva propuneri care vor veni de la FSLI. În final va rezulta o decizie prin care vom propune mai multe variante de protest colegilor noștri în perioada următoare. Evident, când spun forme de protest, mă gândesc chiar din luna februarie, așa cum se știe, avem acest miting din 4 februarie, dar acțiunile vor continua tot în această lună februarie cu acest referendum care va fi organizat la nivel național și care ne va spune care este forma de protest radicală pentru care avem susținere din partea colegilor noștri. Vom vedea dacă va fi o grevă în vară, o grevă în timpul examenelor naționale sau boicotare sau grevă în ceea ce privește simularea examenelor naționale care va fi organizată de către minister în luna martie.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Guvern/Şedinţă: Modificări referitoare la telemedicină, la examenul de obţinerea titlului de medic, la calculul accizei la tutunul pentru mestecat
Prim plan vineri, 30 ianuarie 2026, 06:19

Guvernul se va reuni, vineri, în şedinţă, pe ordinea de zi aflându-se mai multe proiecte referitoare, printre altele, la clarificarea cadrului...

(AUDIO) ApaVital Iași extinde sursele de apă prin preluarea deviației Prut–Bârlad
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 12:52

Începând de astăzi, societatea ApaVital Iași preia în administrare deviația Prut – Bârlad, situată pe teritoriul comunelor Țuțora și...

(AUDIO) Inspectoratul Școlar Județean Iași vine în sprijinul absolvenților de clasa a VIII-a, publicând primul volum al broșurii admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 12:26

Inspectoratul Școlar Județean Iași, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, a elaborat și publicat...

(AUDIO) La Iași a fost inaugurat Concordia Hub Est, primul centru regional de dialog pentru mediul de afaceri
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 12:06

La Iași a fost inaugurat astăzi Concordia Hub Est, primul centru regional dedicat consolidării dialogului între mediul de afaceri, reprezentanți...

Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 10:11

Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 29-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 09:26

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi

Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi, propusă de consorţiul administratorilor concordatari Euro Insol şi CITR, a fost...

Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 07:32

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei

Primăria Iaşi a depus o plângere la Asociația Regională a Serviciilor de Apă și Canalizare din localitate – ARSACIS – și a anunţat că...

Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 06:58

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari

Conducerea Consiliului Judeţean Botoşani ia în calcul concedierea, în perioada următoare, a cel puţin 10% din personalul instituţiei....

