(AUDIO) Simularea Evaluării Naționale se va desfășura în 153 de școli din județul Iași; doar două unități nu vor organiza testarea

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 08:57

153 de școli din județul Iași vor organiza simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, care începe luni, 16 martie.

Din totalul celor 155 de unități de învățământ, două școli din mediul rural nu pot organiza testarea, a declarat, pentru postul nostru de radio, inspector școlar Mihaela Lesenciuc, vicepreședinnte al Comisiei pentru Evaluarea Națională din județul Iași.

Mihaela Lesenciuc: Datele pe care le avem vineri, la ora 14, la nivelul județului Iași: din cele 155 de unități școlare, simularea se desfășoară în 153. Sunt două unități școlare din mediul rural ieșean în care nu se poate organiza simularea, sigur, din motivele pe care le cunoaștem. Dar și pentru copiii din cele două unități școlare vom căuta soluții ulterioare, o simulare la nivelul școlii cu subiecte asemănătoare; vom căuta soluții și pentru copiii de aici.

Inspector școlar, Mihaela Lesenciuc, a mai declarat că organizarea simulării examenului de Evaluarea Națională, în județul Iași, a presupus o mobilizare mai mare decât în alți ani, în unele școli fiind folosite mai puține săli de clasă pentru a se putea asigura personalul necesar.

În prezent, aproape 150 de profesori s-au înscris ca evaluatori pentru corectarea lucrărilor, adică aproximativ 70% din necesar, a mai spus Mihaela Lesenciuc.

Mihaela Lesenciuc: La momentul acesta, sincer vă spun, că avem un număr mai mic de profesori evaluatori, dar lucrurile sunt în dinamică, pentru că noi, spre exemplu, acum vreo două zile, aveam un număr mult mai mare de școli care nu organizau simularea, dar au mai revenit, deci a fost o dinamică pe care nici nu mi-am imaginat-o așa. Cred că și ziua de luni poate fi destinată acestei mobilități: profesori care discută, eu știu, cu colegii, se gândesc, se răzgândesc, abia de marți începe corectarea, poate să mai crească puțin numărul luni. 

Inspector școlar Mihaela Lesenciuc, vicepreședinte al Comisiei pentru Evaluarea Națională din județul Iași, a mai declarat că pentru supravegherea elevilor, unele școli au apelat nu doar la profesori, ci și la bibliotecari sau laboranți, iar în anumite cazuri chiar directorii unităților de învățământ vor intra în sălile de examen ca profesori asistenți.

Aproximativ 7.100 de elevi de clasa a VIII-a, din județul Iași, sunt înscriși automat pentru simularea națională a Evaluării Naționale, care începe luni 16 martie, cu proba la Limba și Literatura Română.

Peste 3.000 profesori din județul Iași au anunțat că vor boicota simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026, potrivit Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași. Sindicatul precizează că organizația are aproximativ 7.700 de membri, dintre care doar profesorii care predau la gimnaziu și liceu pot fi implicați în organizarea simulărilor.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

