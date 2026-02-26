(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 11:40

Inspectoratele pentru Situații de Urgență din toată țară, desfășoară, începând de astăzi, o serie de activități, organizate cu prilejul Săptămânii Protecției Civile.

Printre acestea se numără și un amplu exercițiu de alarmare a populației, care va avea loc pe 4 martie, la Societatea „Antibiotice” din Iași.

Totodată, în această perioadă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Iași organizează Săptămâna Porților deschise.

Comandantul ISU Iași, generalul de brigadă Ionuț Grădinaru: În perioada 26 februarie – 4 martie, pe raza județului Iași, se vor organiza în cadrul săptămânii protecție civilă din România mai multe activități. Cele mai importante sunt cele desfășurate în data de 28 februarie, chiar de Ziua Protecției Civile din România, și constă într-o expoziție tehnică cu specific de protecție civilă, precum și un exercițiu de pregătire a populației privind acordarea primului ajutor medical, denumit ”maratonul resurcitării”. În fiecare zi din această perioadă, se va organiza la nivelul fiecarei subunități Ziua Porților Deschise, se vor organiza pe data de 4 martie, 3 exerciții de evacuare și adăpostire.

COMUNICAT ISU Iași – „Săptămâna Protecției Civile”

Protecția civilă reprezintă o componentă esențială a sistemului național de securitate, având ca obiectiv principal prevenirea și reducerea riscurilor la care este expusă populația, protejarea bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, precum și sprijinirea comunității în situații critice. Prin această activitate se asigură măsuri organizatorice, operative și preventive, conform Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, astfel încât efectele dezastrelor să fie diminuate și populația afectată să poată fi sprijinită eficient.

La nivel județean, aceste atribuții sunt îndeplinite de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, structura care, pe lângă misiunile de intervenție, își asumă rolul de coordonare a prevenirii riscurilor și de organizare a pregătirii civile. Unitățile operative ale inspectoratului includ detașamente, secții și gărzi de intervenție care efectuează acțiuni de informare, instruire și exerciții cu populația și comunitățile locale, dar și coordonarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Un element important al protecției civile îl constituie și adăposturile civile, spații special amenajate pentru asigurarea protecției populației în situații extreme. La nivelul județului Iași sunt înregistrate un număr semnificativ de adăposturi publice și private, cu capacitate totală de mii de persoane, înregistrate și autorizate conform normelor legale în vigoare.

În România, Ziua Protecției Civile este sărbătorită anual la 28 februarie, dată în care, în anul 1933, a luat ființă Protecția Civilă prin Decretul Regal nr. 468, semnat de Regele Carol al II lea, care aproba „Regulamentul de funcționare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene” – actul considerat data de naștere a Protecției Civile în România. Scopul inițial al acestei structuri era limitarea efectelor bombardamentelor asupra populației și resurselor teritoriale, iar de a lungul timpului conceptul și atribuțiile protecției civile au evoluat conform nevoilor societății și normelor internaționale.

Ziua Mondială a Protecției Civile este marcată în fiecare an la 1 martie și a fost instituită în anul 1990, printr-o decizie a Adunării Generale a Organizației Internaționale a Protecției Civile. Această zi are ca scop conștientizarea importanței măsurilor de autoprotecție și prevenire a dezastrelor, precum și promovarea unei culturii globale a protecției civile.

De asemenea, în anul 1972, la 1 martie, a intrat în vigoare Constituția Organizației Internaționale a Protecției Civile (International Civil Defence Organisation – ICDO), care promovează protejarea populației, a mediului și a bunurilor în situații de urgență, stabilind cadrul legal și principiile generale ale protecției civile la nivel internațional.

Totodată, să nu uităm că pe 4 martie se marchează, în cadrul „Săptămânii Protecției Civile”, comemorarea victimelor celui mai puternic cutremur din istoria modernă a României — cutremurul din 4 martie 1977, când peste 1 500 de persoane și-au pierdut viața și mii au fost rănite în urma seismului devastator. În calendarul protecției civile, această dată evidențiază importanța informării și pregătirii cetățenilor pentru evenimentele seismice, precum și respectarea măsurilor de protecție în toate fazele unui cutremur.

Astfel, 4 martie nu este doar ziua de încheiere a „Săptămânii Protecției Civile”, ci și un moment de reflecție și educație publică, prin exerciții de alarmare, adăpostire și evacuare, pentru consolidarea comportamentului preventiv și rezilienței comunitare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași organizează, în perioada 26 februarie – 4 martie 2026, „Săptămâna Protecției Civile”, printr-un program amplu de acțiuni preventive, educative și demonstrative, dedicate informării și pregătirii populației în fața situațiilor de urgență.

Evenimente principale și date:

24 februarie 2026, ora 09:30 – Conferința de presă de deschidere, cu participarea Instituției Prefectului și a reprezentanților instituțiilor și ONG-urilor implicate (UPU – SMURD, SAJ – Serviciul de Ambulanță Județean Iași, ISJ – Inspectoratul Școlar Județean Iași, MMB – Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, Crucea Roșie Română – Filiala Iași, Asociația Salvați Copiii, SVA – Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, Delgaz Grid – companie furnizoare de electricitate și gaz, Palas Mall – complexul urbanistic). În cadrul conferinței vor fi prezentate activitățile programului județean.

26 februarie – 4 martie 2026 – Activități în unitățile de învățământ și comunități: instruire în acordarea primului ajutor, exerciții de evacuare, activități preventive și exerciții demonstrative cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, diseminarea campaniei „Nu tremur la cutremur”.

26 februarie 2026 – Competiția de descarcerare, faza I, la sediul inspectoratului.

28 februarie 2026, ora 10:00 – 18:00 – Puncte de informare preventivă și expoziție de tehnică de intervenție pe Esplanada Palas Mall Iași; expoziții și demonstrații de tehnică și echipamente de protecție în Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău.

1 martie 2026 – „Ziua educației preventive în lăcașurile de cult”, activități de informare preventivă cu sprijinul personalului clerical.

2 martie 2026 – Ceremonia de înaintare în grad a personalului inspectoratului.

3 martie 2026, între orele 12:00 – 15:00 – Activitate practică în poligon, dedicată reprezentanților mass-media, în cadrul programului „Salvator pentru o zi”.

27 februarie, ora 10:00 – 11:00 – Exercițiu de alarmare publică, exerciții de adăpostire și intervenție la UAT Ciortești, la ora 12:00.

28 februarie, ora 10:00 – 18:00 – Maratonul Resuscitării, expoziție de tehnică și materiale de protecție – în incinta complexului Palas Mall și pe Esplanada Palas Mall.

4 martie 2026, ora 10:00 – 11:00 – Exercițiu național „Miercurea sirenelor” de alarmare publică, exerciții de adăpostire și intervenție la SC Antibiotice Iași, SC Arabesque și UAT Ciortești, la ora 12:00 pentru 1 minut la nivelul județului vom ține un moment de reculegere a victimelor cutremurului din 4 martie 1977, cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, care a avut loc la ora 21:22:22, cu o durată de circa 56 de secunde.

4 martie 2026, ora 12:00 – Exerciții de evacuare la Instituția Prefectului Județului Iași și la unități școlare: Școala Seven Hills Iași, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău și Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

În cadrul programului se vor organiza, de asemenea, campanii umanitare – Salvatorii sunt aproape de oameni, Zilele Porților Deschise la sediul inspectoratului și subunitățile de intervenție în Săptămâna Protecției Civile, precum și competiții sportive – Cupa Protecției Civile (tenis de masă, table, fotbal, bowling ǀ 24 – 26 februarie 2026).

Prin aceste acțiuni, inspectoratul își reafirmă angajamentul pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului, promovarea culturii de prevenire și dezvoltarea unei comunități pregătite să reacționeze corect în situații de urgență.

Pentru informare și pregătire suplimentară, recomandăm accesarea platformei educative www.fiipregatit.ro și a aplicației DSU – „Fii informat, fii pregătit!”

În orice situație de urgență, apelați 112, oferind dispecerilor informații clare despre locul și natura evenimentului.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO facebook ISU Iași)