(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp

Sute de români și cetățeni cu dublă cetățenie româno-israeliană din Tel-Aviv și din orașele din proximitate s-au adăpostit în spațiile special amenajate în caz de conflict și au creat un grup de WhatsApp unde publică informații de interes pentru cei aflați în Israel.
Inițiativa aparține președintelui Aosciației Scriitorilor israelieni de limbă română, Dragoș Nelersa.
Aflat în orașul Rishon LeZion, la sud de Tel-Aviv, el a vorbit, într-o intervenție pentru Radio România Iași, despre situația din Israel, dar și despre pregătirile autorităților pentru cei care se adăpostesc.
Dragoș Nelersa: Au fost trei valuri de rachete, trimise din Iran, până la ora actuală, către Israel. Toate rachetele au fost doborâte de sistemele de interceptare israeliene și americane. Nu s-au înregistrat, până la ora actuală, victime omenești, doar câteva pagube materiale în zona de nord a țării, unde resturi ale unor rachete au căzut asupra unui bloc de locuințe. Populația este foarte bine instruită. În momentul în care sună alarma, intrăm cu toții în spațiile protejate, în buncare, în adăposturile publice. Acestea sunt pregătite cu apă, cu lanterne, cu radio-uri, cu baterii pentru telefoane, și așteptăm instrucțiunile frontului de apărare civilă pentru a ști când să intrăm și când să ieșim din aceste buncare.