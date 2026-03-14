Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Primăria Iași lansează licitația pentru reamenajarea zonei din jurul Palatului Culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 10:01

Primăria Iași a lansat oficial licitația pentru un proiect de infrastructură major care va reamenaja zona în preajma Palatului Culturii.

Planul de modernizare vizează crearea unui „inel” de circulație și reconfigurarea completă a transportului public.

Una dintre cele mai importante schimbări este devierea liniilor de tramvai pe traseul Hala Centrală – Palatul Culturii și înființarea unei zone pietonale chiar în fața clădirii emblematice a orașului.

De asemenea, proiectul prevede construirea unei noi căi de acces pentru tramvaie pe axa Podu Roș – Hala Centrală, fluidizând astfel traficul pe strada Sfântul Lazăr și strada Palat.

Primarul Mihai Chirica a subliniat că această investiție este vitală pentru reducerea poluării și prioritizarea pietonilor în centrul istoric.

Mihai ChiricaVa atrage atenția modalitatea de reabordare a parcului din fața Palatului Culturii, având în vedere faptul că noi, prin reașezarea circulației cu tramvaiul, câștigăm aproape un hectar, deci 10.000 de metri pătrați de parc în fața Palatului, suplimentar, care va trebui corelat, sigur, și cu continuarea investițiilor la Complexul Palace și cu celelalte investiții din jurul Complexului Muzeal Moldova. Avem în vedere, desigur, valorificarea spațiilor verzi, care vor crește cu aproape 10.000 de metri pătrați, zona să devină mai atractivă, să pună în valoare și mai mult frumusețea Palatului Culturii și, sigur, un eveniment mult așteptat: să-i găsim și locul definitiv domnitorului Grigore Alexandru Ghica, care va fi, de data aceasta, pus în fața Palatului Culturii printr-un monument artistic extraordinar de frumos.

Valoarea totală a proiectului depășește 40 de milioane de euro și presupune accesarea fondurilor europene, a precizat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Reașezarea circulației cu liniile de tramvai se ridică la aproape 100 de milioane de lei, tramvaiele noi, încă aproape 24 de milioane de euro, la care intervin și costurile privind relocarea monumentului, reașezarea și refacerea în totalitate a pieței, a parcului în fața Palatului Culturii. Vorbim de peste 40 de milioane de euro în momentul de față, sumă pe care o să o asigurăm, parte din ea din fonduri europene, din fondurile proprii ale Consiliului Local, ale municipiului Iași, și sperăm, poate reușim să facem și un parteneriat public-privat pentru construirea unei parcări subterane.

Companiile interesate pot depune ofertele în perioada următoare, iar lucrările sunt estimate să dureze aproximativ doi ani de la semnarea contractului.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

#StaiSigurPeNet: FOMO – frica de a nu fi în trend. De ce copiii fac lucruri periculoase pentru atenție
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 10:05

#StaiSigurPeNet: FOMO – frica de a nu fi în trend. De ce copiii fac lucruri periculoase pentru atenție

Specialiștii atrag atenția că utilizarea problematică a rețelelor sociale poate avea efecte negative asupra sănătății mintale a copiilor și...

#StaiSigurPeNet: FOMO – frica de a nu fi în trend. De ce copiii fac lucruri periculoase pentru atenție
(AUDIO) Simularea Evaluării Naționale se va desfășura în 153 de școli din județul Iași; doar două unități nu vor organiza testarea
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 08:57

(AUDIO) Simularea Evaluării Naționale se va desfășura în 153 de școli din județul Iași; doar două unități nu vor organiza testarea

153 de școli din județul Iași vor organiza simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, care începe luni, 16 martie. Din...

(AUDIO) Simularea Evaluării Naționale se va desfășura în 153 de școli din județul Iași; doar două unități nu vor organiza testarea
(AUDIO) Facultatea de Informatică din Iași vine în sprijinul elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenele decisive ale acestui an
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 08:17

(AUDIO) Facultatea de Informatică din Iași vine în sprijinul elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenele decisive ale acestui an

Facultatea de Informatică reia seria lecțiilor gratuite pentru Bacalaureat și admitere, adaptate noilor cerințe din domeniu. Orele de pregătire...

(AUDIO) Facultatea de Informatică din Iași vine în sprijinul elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenele decisive ale acestui an
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani: Ateliere de „Încondeiat Ouă” (20-31 martie 2026)
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 08:03

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani: Ateliere de „Încondeiat Ouă” (20-31 martie 2026)

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea...

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani: Ateliere de „Încondeiat Ouă” (20-31 martie 2026)
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 07:00

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 06:45

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) va conferi luni, 16 martie 2026, ora 14.00, în Sala Senatului, titlul de Doctor Honoris...

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 13:18

(AUDIO) Târgul de Cariere a revenit la Iași, în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale

Piața muncii din Iași trece printr-o reconfigurare vizibilă. La ediția din acest an a Târgului de Cariere, sectorul IT și cel al...

(AUDIO) Târgul de Cariere a revenit la Iași, în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 12:05

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit un mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit astăzi, în jurul orei 10 şi 5 minute un mesaj RO-Alert pe fondul...

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit un mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina