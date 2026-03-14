(AUDIO) Primăria Iași lansează licitația pentru reamenajarea zonei din jurul Palatului Culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 10:01

Primăria Iași a lansat oficial licitația pentru un proiect de infrastructură major care va reamenaja zona în preajma Palatului Culturii.

Planul de modernizare vizează crearea unui „inel” de circulație și reconfigurarea completă a transportului public.

Una dintre cele mai importante schimbări este devierea liniilor de tramvai pe traseul Hala Centrală – Palatul Culturii și înființarea unei zone pietonale chiar în fața clădirii emblematice a orașului.

De asemenea, proiectul prevede construirea unei noi căi de acces pentru tramvaie pe axa Podu Roș – Hala Centrală, fluidizând astfel traficul pe strada Sfântul Lazăr și strada Palat.

Primarul Mihai Chirica a subliniat că această investiție este vitală pentru reducerea poluării și prioritizarea pietonilor în centrul istoric.

Mihai Chirica: Va atrage atenția modalitatea de reabordare a parcului din fața Palatului Culturii, având în vedere faptul că noi, prin reașezarea circulației cu tramvaiul, câștigăm aproape un hectar, deci 10.000 de metri pătrați de parc în fața Palatului, suplimentar, care va trebui corelat, sigur, și cu continuarea investițiilor la Complexul Palace și cu celelalte investiții din jurul Complexului Muzeal Moldova. Avem în vedere, desigur, valorificarea spațiilor verzi, care vor crește cu aproape 10.000 de metri pătrați, zona să devină mai atractivă, să pună în valoare și mai mult frumusețea Palatului Culturii și, sigur, un eveniment mult așteptat: să-i găsim și locul definitiv domnitorului Grigore Alexandru Ghica, care va fi, de data aceasta, pus în fața Palatului Culturii printr-un monument artistic extraordinar de frumos.

Valoarea totală a proiectului depășește 40 de milioane de euro și presupune accesarea fondurilor europene, a precizat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Reașezarea circulației cu liniile de tramvai se ridică la aproape 100 de milioane de lei, tramvaiele noi, încă aproape 24 de milioane de euro, la care intervin și costurile privind relocarea monumentului, reașezarea și refacerea în totalitate a pieței, a parcului în fața Palatului Culturii. Vorbim de peste 40 de milioane de euro în momentul de față, sumă pe care o să o asigurăm, parte din ea din fonduri europene, din fondurile proprii ale Consiliului Local, ale municipiului Iași, și sperăm, poate reușim să facem și un parteneriat public-privat pentru construirea unei parcări subterane.

Companiile interesate pot depune ofertele în perioada următoare, iar lucrările sunt estimate să dureze aproximativ doi ani de la semnarea contractului.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)