Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României

(AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României

(AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 14:36

Iranul a lansat rachete înspre baze americane din şase ţări – Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania.

În spațiul aerian iordanian au fost interceptate două rachete și bucăți din acestea au căzut pe teritoriul țării.

Aflată în capital Amman, președintele Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură în Iordania, Geanina Abul-Haija, a vorbit, într-o intervenție pentru Radio România Iași despre situația din zonă și despre sfaturile primite din partea autorităților iordaniene și a Ambasadei României în Regatul Haşemit al Iordaniei.

Geanina Abul-Haija: Autoritățile au fost în alertă și au emis alerte, sirene, pentru populație, când rachetele iraniene au trecut spre Israel. Chiar dacă, oficial, Iordania nu este direct implicată militar, autoritățile din țările occidentale recomandă prudența și urmărirea evoluțiilor, inclusiv posibilitatea închiderii spațiului aerian sau a unor restricții de călătorie. Iar noi, ca și cetățeni, suntem sfătuiți să rămânem la curent cu recomandările de securitate ale guvernului. De asemenea, Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei a publicat pe paginile de social media un număr de urgență în caz de forță majoră și, de asemenea, îndemn către cetățenii români aflați pe teritoriul Iordaniei să se înregistreze pe www.econsulat.ro, la secțiunea „Înregistrați-vă călătoria în străinătate”.

 

(Radio Iași/ FOTO imagine generată cu AI)

 

Etichete:
Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 16:53

Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime

Cel puţin 57 de eleve au fost ucise într-un atac aerian în sudul Iranului, după ce Israelul şi Statele Unite au început să atace această...

Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime
(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 14:25

(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp

Sute de români și cetățeni cu dublă cetățenie româno-israeliană din Tel-Aviv și din orașele din proximitate s-au adăpostit în spațiile...

(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp
(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 13:59

(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania

Iranul a lansat drone şi rachete asupra unor obiective multiple din Orientul Mijlociu, ca răspuns la atacul americano-israelian, care ar fi vizat...

(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania
(UPDATE) Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar zborurile către Orientul Mijlociu. Situația din Iași
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 12:59

(UPDATE) Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar zborurile către Orientul Mijlociu. Situația din Iași

(UPDATE ora 12:40)  Compania Wizz Air a suspendat, cu efect imediat, toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, până...

(UPDATE) Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar zborurile către Orientul Mijlociu. Situația din Iași
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 12:13

(UPDATE) Statul Major General al Armatei Iraniene a ameninţat că va ataca ţările care ajută Israelul

(UPDATE ora 12:10) – Baza militară a oricărei ţări care oferă ajutor Israelului va fi vizată de Iran, a declarat un purtător de cuvânt...

(UPDATE) Statul Major General al Armatei Iraniene a ameninţat că va ataca ţările care ajută Israelul
Internaţional vineri, 27 februarie 2026, 11:32

Escaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan/După atacuri reciproce, Islamabadul declară ‘război deschis’ talibanilor de la Kabul

Guvernul pakistanez a declarat vineri ‘război deschis’ autorităţilor talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la...

Escaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan/După atacuri reciproce, Islamabadul declară ‘război deschis’ talibanilor de la Kabul
Internaţional joi, 26 februarie 2026, 12:19

Premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre PNRR, platforma East-Invest şi priorităţile financiare ale României

Premierul Ilie Bolojan discută astăzi, la Bruxelles, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre recuperarea celor 231 de...

Premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre PNRR, platforma East-Invest şi priorităţile financiare ale României
Internaţional luni, 23 februarie 2026, 07:45

În Italia a avut loc încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina a avut loc, iar flacăra olimpică a fost stinsă. Drapelul olimpic a fost...

În Italia a avut loc încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă