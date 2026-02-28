(AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României

Iranul a lansat rachete înspre baze americane din şase ţări – Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania.

În spațiul aerian iordanian au fost interceptate două rachete și bucăți din acestea au căzut pe teritoriul țării.

Aflată în capital Amman, președintele Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură în Iordania, Geanina Abul-Haija, a vorbit, într-o intervenție pentru Radio România Iași despre situația din zonă și despre sfaturile primite din partea autorităților iordaniene și a Ambasadei României în Regatul Haşemit al Iordaniei.

Geanina Abul-Haija: Autoritățile au fost în alertă și au emis alerte, sirene, pentru populație, când rachetele iraniene au trecut spre Israel. Chiar dacă, oficial, Iordania nu este direct implicată militar, autoritățile din țările occidentale recomandă prudența și urmărirea evoluțiilor, inclusiv posibilitatea închiderii spațiului aerian sau a unor restricții de călătorie. Iar noi, ca și cetățeni, suntem sfătuiți să rămânem la curent cu recomandările de securitate ale guvernului. De asemenea, Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei a publicat pe paginile de social media un număr de urgență în caz de forță majoră și, de asemenea, îndemn către cetățenii români aflați pe teritoriul Iordaniei să se înregistreze pe www.econsulat.ro, la secțiunea „Înregistrați-vă călătoria în străinătate”.

