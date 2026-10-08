(AUDIO) Ministrul Culturii, Demeter Andras, a vizitat viitorul amplasament al monumentului funerar dedicat lui Grigore Ghica Vodă

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 12:47

”Reîntregirea patrimoniului național al României” reprezintă o prioritate a Guvernului a afirmat, astăzi, la Iași, ministrul interimar al Culturii, Demeter Andras.

Declarația a fost făcută în contextul vizitării viitorului amplasament al monumentului funerar dedicat lui Grigore Ghica Vodă, ultimul domnitor al Moldovei.

Ministrul a mai anunțat că statul român a inițiat procedura de recuperare și repatriere a întregii corespondențe dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle.

Demeter Andras: Readucerea domnitorului Ghica la Iași este un gest simbolic, este ceva care, practic, simbolizează reîntregirea patrimoniului spiritual al României, de care avem foarte mare nevoie și închei tot cu un exemplu mai moldovenesc, una din prioritățile mele a fost și rămâne în continuare readucerea în țară a corespondenței Eminescu-Veronica Micle, iarăși, tot pe acest parcurs, atât de necesar de reîntregire a patrimoniului spiritual.

La rândul său, primarul Mihai Chirica, a adăugat că descărcarea arheologică va continua și va fi efectuată până la o adâncime de 5 metri.

În momentul de față au fost găsite primele monede care datează din anul 1816, fiind de proveniență austriacă, a mai spus edilul Iașului.

Mihai Chirica: S-a și găsit prima monedă, o monedă de la 1816, o monedă austriacă, pe niște fundații dezafectate pe parcursul timpului, lucrările de descărcare arheologică vor continua până la atingerea unei adâncimi de circa 5 metri, acolo unde studiile geotehnice prognozează că vom intra într-o zonă nederanjată de istorie. Deciziile se vor lua pas cu pas, încât să putem combina cât se poate de corect relația dintre vestigiile istorice descoperite și, să spunem, obligația pe care ne-am asumat-o de a-l aduce pe ultimul domnitor al Moldovei, acasă, la Iași.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)