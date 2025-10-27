Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 06:22

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului i-a revenit scriitoarei Ioana Bâldea Constantinescu, pentru romanul „Castelul din orașul meu”, distincție acordată în ultima seară a celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatura si Traducere de la Iași.

Printre ceilalți autori nominalizați la acest premiu s-au numărat Ruxandra Cesereanu, Tudor Ganea, Marin Mălaicu Hondrari și Ioana Nicolae.

Într-un discurs susținut pe scena Teatrului Național din Iași, Ioana Bâldea Constantinescu a mulțumit pentru premiul obținut și a subliniat că scrie pentru și despre oameni: ”Pentru mine să fiu pe scena aceasta, în postura aceasta, e un lucru care mă smerește și mă încântă. Știu că nu există premii, cum sunt premiile publicului foarte tânăr, unde marketingul are un cuvânt mic de spus în general și entuziasmul este mare. Literatura mea există la finalul unui alt program de lucru, nu trăiesc din scris. Scriu pentru și despre niște oameni, dintre care unul este în sală, cărora le mănânc nervii des și nu cred că le aduc bucurii la fel de des. Așa că, pentru mine, faptul că ați inventat în ultima seară de Filit un moment luminos pe care pot să îl împart cu ei, este neprețuit.”

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului este un proiect derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași încă de la prima ediție a festivalului. Elevii au avut oportunitatea să citească și să aprecieze aceste lucrări, iar alegerile lor au fost reflectate în acest premiu.

FILIT 2025 s-a încheiat, aseară, după cinci zile în care au fost organizate 200 de evenimente ce au reunit autori de renume internațional, traducători, profesioniști din domeniul cultural și iubitori ai literaturii.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO filit.ro)

