(AUDIO) Iași: Romsilva accelerează campania de reîmpădurire, adaptându-se noilor realități climatice

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 11:50

Prezentă astăzi la Sculeni, în județul Iași, ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat o schimbare majoră de strategie: de acum înainte, vor fi plantați cu prioritate arbori rezistenți la caniculă și secetă.

Decizia vine ca răspuns direct la schimbările meteoclimaterice globale care afectează rata de supraviețuire a puieților.

De asemenea, Romsilva mizează pe un parteneriat strâns cu autoritățile locale pentru a extinde suprafețele verzi, așa cum deja se întâmplă în Republica Moldova, a precizat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: Tocmai trecem printr-o reformă a Romsilva, lucru care poate să fie preluat, bineînțeles, prin criteriile de performanță care au fost adăugate. Ne uităm și scriem, în momentul de față, primele norme silvice care să țină cont și de schimbările climatice, pentru că știm că pădurile din România, cel puțin, dar ne așteptăm să fie la fel și în celelalte state ale Uniunii Europene, sunt din ce în ce mai afectate de schimbările climatice, și speciile care făceau față în anumite zone acum câțiva ani de zile, astăzi nu mai fac față, și atunci ar fi trebuit să schimbăm speciile; deci acum desenăm, practic, normele pentru a putea să avem specii mult mai bine adaptate la schimbările climatice. Pe de altă parte, și noi putem, din România, să preluăm lucruri bune din Moldova. Proiectul de împăduriri pe care l-ați lansat este, cu siguranță, un model de ce am putea și noi să facem împreună cu autoritățile de la nivel local, cu primăriile. Ne uităm foarte atent la aceste norme pentru a le prelua anul acesta, să vedem exact cum putem să aducem aproape de noi și primăriile în acest proces, pentru că asta ați reușit să faceți foarte bine în Republica Moldova.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)