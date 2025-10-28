(AUDIO/FOTO) Un nou spațiu verde pentru ieșeni: pădurea-parc de la Cetățuia

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 13:08

Proiectul privind amenajarea unei păduri-parc la Cetățuia a intrat în linie dreaptă!

Primăria și Arhiepiscopia Iașilor au semnat, astăzi, un acord de parteneriat în acest sens.

Protocolul prevede ca unitatea de cult să pună la dispoziția Primăriei un teren de 49 hectare din cele 110 pe care le are în proprietate. Pe această suprafață ar urma să fie amenajate piste pentru biciclete și alei pietonale, dar și locuri de joacă pentru copii.

Mihai Chirica: Suprafața este generoasă, aproape 40 de hectare dacă socotim și zonele care nu sunt în pădurite în momentul de față dar sunt în regim silvic și sigur cu același deziderat, să plantăm și să protejăm pădurea.

Reporter: Câți kilometri de piste de biciclete, alei pietonale?

Mihai Chirica: Noi am proiectat aproximativ 9 kilometri de piste de biciclete și alei pietonale cu mobilier prietenos cu natura, dar din proiectul tehnic vom ști exact ce este de făcut acolo. Finanțarea va fi asigurată de către municipiul Iași pentru că noi preluăm această sarcină și încercăm să găsim și alte amplasamente. Știți că în zona Ciric deja lucrăm la un preiect cu acțiunea civică.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)