(AUDIO/ FOTO) Iași: Protest pentru independența justiției

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 20:07

Aproximativ 150 de persoane au protestat în această seară în fața Judecătoriei Iași solicitând independența justiției.

  • Am ieșit aici pentru că am vrea un program de reînnoire a corpului magistraților și profesionalizarea reală a sistemului. Am dori mecanisme clare de protecție pentru magistrații care semnalează abuzuri. Am dorit consultare publică amplă pentru reforma justiției și implementarea măsurilor de urgență pe care le propunem în rândurile următoare. Adică am dori, de exemplu, de urgență să nu se mai prescrie lucrurile care țin de corupție, măcar până când se rezolvă problema.

  • Avem așteptarea ca măcar tânăra generație să sesizeze disfuncționalitățile acestui regim, care, mai mult sau mai puțin, ne apropie de lumea a treia, de societățile bananiere, în care totul e hotărât de niște dictatori, autocratori, congres; cam așa suntem și noi, așa cum a demonstrat acest material filmat și relevat public zilele trecute. Deci, revolta aceasta, fiindcă nedreptatea cuprinde exact centrul de putere de la București, ne-a făcut să ne adunăm, unii cu copiii, alții cu colegii, și sperăm să fie un factor de presiune pentru normalitatea socială, până la urmă — în cine să ne încredem, dacă guvernanții fac blat cu justiția.

 

Astăzi, mai mulți judecători și procurori ieșeni și-au exprimat public solidaritatea cu magistrații care au semnalat problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Documentul a fost semnat de aproape 180 de magistrați de la diferite Curți de Apeluri și Parchete din toată țara.

Din județul Iași, s-au alăturat mesajului procurorii Monica Palaghia, Daniel Simion, Adrian Dinga și Nicoleta Bucșă, precum și judecătorul Ancuța Ailene.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

