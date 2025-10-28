(AUDIO/FOTO) Galeria de Artă Românească, inaugurată la Palatul Culturii din Iași

28 octombrie 2025

Nou înființata Galerie de Artă Românească își deschide astăzi porțile la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul este principala manifestare care marchează o sută de ani de la inaugurarea Palatului Culturii.

Punctul central al expoziției îl reprezintă celebra pictură Carul cu Boi, semnată de Nicolae Grigorescu, fapt care a determiant și o serie de amenajări de securitate, în plus.

Sunt expuse 120 de lucrări în cinci săli expoziționale.

Toate piesele sunt de patrimoniu și o parte dintre acestea sunt de tezaur național, după cum a precizat managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei: ”165 de ani de când la Iași, prin decret domnesc, se înființa Pinacoteca Națională, prima de acest fel din Principatele Române. Și ce sărbătoare sau ce motiv mai frumos se putea pentru a deschide o nouă expoziție permanentă, ”Galeria de Artă Românească”. Vorbim de peste 120 de lucrări în cinci săli nou nouțe, proaspăt făcute la cele mai înalte standarde de luminozitate, de afișare, de vizual, să spunem, astfel încât așteptăm pe toată lumea cu mare drag să se bucure de capodoperele marilor noștri maestri, fie că vorbim de celebrul ”Carul cu boi” a lui Grigorescu, fie că vorbim de Andreescu, Tonitza, Luchian și așa mai departe. Vă așteptăm să vă bucurați în fiecare zi începând de marți, 28 octombrie 2025.”

