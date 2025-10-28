Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Galeria de Artă Românească, inaugurată la Palatul Culturii din Iași

(AUDIO/FOTO) Galeria de Artă Românească, inaugurată la Palatul Culturii din Iași

(AUDIO/FOTO) Galeria de Artă Românească, inaugurată la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 09:07

Nou înființata Galerie de Artă Românească își deschide astăzi porțile la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul este principala manifestare care marchează o sută de ani de la inaugurarea Palatului Culturii.

 

 

Punctul central al expoziției îl reprezintă celebra pictură Carul cu Boi, semnată de Nicolae Grigorescu, fapt care a determiant și o serie de amenajări de securitate, în plus.

Sunt expuse 120 de lucrări în cinci săli expoziționale.

Toate piesele sunt de patrimoniu și o parte dintre acestea sunt de tezaur național, după cum a precizat managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei: ”165 de ani de când la Iași, prin decret domnesc, se înființa Pinacoteca Națională, prima de acest fel din Principatele Române. Și ce sărbătoare sau ce motiv mai frumos se putea pentru a deschide o nouă expoziție permanentă, ”Galeria de Artă Românească”. Vorbim de peste 120 de lucrări în cinci săli nou nouțe, proaspăt făcute la cele mai înalte standarde de luminozitate, de afișare, de vizual, să spunem, astfel încât așteptăm pe toată lumea cu mare drag să se bucure de capodoperele marilor noștri maestri, fie că vorbim de celebrul ”Carul cu boi” a lui Grigorescu, fie că vorbim de Andreescu, Tonitza, Luchian și așa mai departe. Vă așteptăm să vă bucurați în fiecare zi începând de marți, 28 octombrie 2025.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 06:25

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Guvernul a aprobat modificarea ordonanţei de urgenţă prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor până la finalul anului şi a eliminat...

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării
UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 06:24

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

Uniunea Europeană intenţionează să ofere linii de finanţare de până la 30 de miliarde de euro statelor membre pentru implementarea de proiecte...

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre
La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 06:23

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB

Deficitul bugetar al ţării a urcat la final de septembrie la 5,39% din PIB de la 4,54 % la sfârşitul lunii august, anunţă Ministerul de...

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 06:22

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Consiliul Concurenţei a făcut inspecţii neanunțate la sediile a şase mari lanţuri comerciale care activează pe piaţa produselor alimentare,...

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 06:19

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv....

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 12:55

(AUDIO/FOTO) Tunurile din faţa Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

Cele două tunuri din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate. Piesele străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare, ca simbol al...

(AUDIO/FOTO) Tunurile din faţa Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 12:39

Anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină

După ani buni în care culturile din Vrancea au suferit de secetă pedologică şi de lipsa precipitaţiilor, anul agricol care se încheie a adus...

Anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 11:42

(FOTO) 25 kg de trufe negre, confiscate de polițiști în Neamț

25 kg de trufe negre confiscate de polițiști. Ieri, ora 12.15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au oprit pentru...

(FOTO) 25 kg de trufe negre, confiscate de polițiști în Neamț