(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 11:08

În municipiul Pașcani, furnizarea apei potabile este sistată până mâine dimineață la ora 6:00.

Măsura a fost luată din cauza lucrărilor efectuate la magistrala de aducțiune a apei către localitățile Iași și Pașcani.

Lucrările de relocare a conductei se realizează în zona turbionului din Sodomeni, pe sectorul Autostrăzii A7.

Potrivit primarului localității, Marius Pintilie, până la sfârșitul anului vor mai exista întreruperi în furnizarea apei potabile: ”Până mâine dimineață la ora 6, municipiul Pașcani are întreruptă furnizarea de apă și apă curentă pentru că se lucrează la autostradă. Este o întrerupere anunțată din timp, pășcănenii au fost informați în așa fel încât să-și facă provizii de apă și chiar dacă este un pic de deranj, trebuie să înțelegem că autostrada pentru municipiul Pașcani, A7, dar și pentru județul Iași este foarte importantă. Mă bucur că autostrada progresează în lucrări și bineînțeles, dacă va fi cazul, cred că în acest an vor mai fi două sau trei opriri până când autostrada va fi finalizată.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

