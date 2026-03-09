Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene

Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene

Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 11:33

Armata israeliană a anunţat luni dimineaţă că a lovit din nou ţinte legate de conducerea forţelor de securitate din Iran, inclusiv în oraşul Isfahan, în timp ce Teheranul a lansat mai multe atacuri cu rachete asupra Israelului în timpul nopţii, relatează dpa.

Armata israeliană a postat pe Telegram că loviturile din Iran au vizat centre de comandă ale autorităţilor de securitate interne şi miliţiei Basij, care este cunoscută pentru reprimarea dură a protestelor din interiorul ţării în lunile anterioare.

Mai multe situri de lansare de rachete cu rază lungă de acţiune şi o unitate care producea motoare pentru rachete au fost de asemenea lovite, potrivit armatei israeliene.

Sirenele de avertizare au răsunat în mai multe zone din Israel în cursul dimineţii, inclusiv în zona metropolitană Tel Aviv.

Serviciul de urgenţă Magen David Adom a anunţat că circa 20 de persoane au fost rănite în atacurile iraniene cu rachete. Unele dintre acestea s-au rănit în timp ce fugeau pentru a căuta adăpost. (Agerpres/ FOTO AI)

Etichete:
Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf
Internaţional duminică, 8 martie 2026, 08:56

Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf

Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un...

Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf
Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur
Internaţional duminică, 8 martie 2026, 08:40

Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur

Preşedintele american, Donald Trump, ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur şi că loviturile vor fi extinse la zone şi grupuri...

Donald Trump ameninţă că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur
18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni
Internaţional sâmbătă, 7 martie 2026, 09:35

18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni

18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de...

18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni
Peste 1.000 de români au reuşit să plece din zona Golfului sau din Orientul Mijlociu
Internaţional sâmbătă, 7 martie 2026, 07:29

Peste 1.000 de români au reuşit să plece din zona Golfului sau din Orientul Mijlociu

Un prim zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene a adus ieri în ţară...

Peste 1.000 de români au reuşit să plece din zona Golfului sau din Orientul Mijlociu
Internaţional vineri, 6 martie 2026, 05:18

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Ministerul de Externe de la București confirmă condamnarea la închisoare în Federația Rusă, sub acuzația de spionaj, a unui cetățean român....

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj
Internaţional joi, 5 martie 2026, 11:03

La Teheran s-au auzit mai multe explozii în a 6-a zi de război

Armata israeliană a anunţat că a lovit peste noapte un lansator de rachete balistice în nordul Iranului, care era pregătit să tragă asupra...

La Teheran s-au auzit mai multe explozii în a 6-a zi de război
Internaţional miercuri, 4 martie 2026, 11:26

Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile

Executivul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel naţional în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu...

Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile
Internaţional miercuri, 4 martie 2026, 07:37

Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis ‘treptat’ cu începere din noaptea de miercuri spre joi

Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea ‘treptată’ a spaţiului aerian israelian începând...

Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis ‘treptat’ cu începere din noaptea de miercuri spre joi