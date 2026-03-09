Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 11:33

Armata israeliană a anunţat luni dimineaţă că a lovit din nou ţinte legate de conducerea forţelor de securitate din Iran, inclusiv în oraşul Isfahan, în timp ce Teheranul a lansat mai multe atacuri cu rachete asupra Israelului în timpul nopţii, relatează dpa.

Armata israeliană a postat pe Telegram că loviturile din Iran au vizat centre de comandă ale autorităţilor de securitate interne şi miliţiei Basij, care este cunoscută pentru reprimarea dură a protestelor din interiorul ţării în lunile anterioare.

Mai multe situri de lansare de rachete cu rază lungă de acţiune şi o unitate care producea motoare pentru rachete au fost de asemenea lovite, potrivit armatei israeliene.

Sirenele de avertizare au răsunat în mai multe zone din Israel în cursul dimineţii, inclusiv în zona metropolitană Tel Aviv.

Serviciul de urgenţă Magen David Adom a anunţat că circa 20 de persoane au fost rănite în atacurile iraniene cu rachete. Unele dintre acestea s-au rănit în timp ce fugeau pentru a căuta adăpost. (Agerpres/ FOTO AI)