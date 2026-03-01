Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA

Alireza Arafi a fost numit, duminică, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de Lider Suprem până când Adunarea Experţilor va alege un nou lider, a relatat agenţia de ştiri ISNA.

Membru cleric al Consiliului Gardienilor, Arafi va face parte din Consiliul de Conducere, organism temporar, alături de preşedintele Masoud Pezeshkian şi preşedintele Curţii Supreme, Gholamhossein Mohseni Ejei. (Rador/ FOTO imagine AI)