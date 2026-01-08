Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 17:00 / actualizat: 8 ianuarie 2026, 18:00

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo, deşi era pregătită pentru zbor – a afirmat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

El a explicat că avionele comerciale sunt echipate cu sisteme suplimentare, care permit aterizarea în condiţii dificile.

Radu Miruţă: Condiţiile meteorologice de la Bucureşti, în momentul în care aeronava, marţi seara, ar fi trebuit să aterizeze, erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor este dotat să aterizeze. Şi anume, dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri şi dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condiţiile în care la bord este preşedintele României. De ce nu a plecat în a doua zi, imediat de dimineaţă: pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra şi de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă.

Ministrul Apărării consideră că România ar trebui să deţină un avion pentru deplasările Administraţiei Prezidenţiale şi a anunţat că va susţine în Guvern o analiză pentru achiziţionarea unei astfel de aeronave. Radu Miruţă a adăugat că Spartan dispune în prezent de comunicare criptată prin satelit doar pentru format text. El a precizat că la nivelul STS sunt propuneri pentru integrarea unui sistem de comunicaţii, inclusiv audio. (Rador/ FOTO agerpres.ro)