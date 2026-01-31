A trecut la cele veșnice jurnalistul Stelian Ciocoiu, fost redactor Radio Iași

Jurnalistul Stelian Ciocoiu, care timp de decenii a realizat emisiuni economice și pentru sate la Radio Iași, a trecut la cele veșnice vineri, 30 ianuarie 2026.

Slujba de înmormântare se va desfășura luni, 02 februarie 2026, ora 14:00, la Cimitirul Eternitatea din Iași.

La Radio Iași, Stelian Ciocoiu a realizat emisiuni economice, dar a contribuit și la programe de actualitate, cultură și reportaj. Materialele sale documentare și reportajele reflectau viața comunităților din regiunea Moldovei, iar vocea sa va rămâne în memoria ascultătorilor fideli ai postului public regional.

Pe lângă activitatea de redactor radio, Stelian Ciocoiu a scris texte și editoriale pentru publicații locale/naționale și a participat la proiecte culturale ieșene.

Reportajele sale, dedicate actualității regionale, domeniului economic, tradițiilor și istoriei Moldovei, au adus un plus de valoare patrimoniului jurnalistic și cultural al regiunii.

Repere biografice și profesionale

Stelian Ciocoiu s-a născut la Chișinău, la 6 iunie 1939.

Mama sa, Elisabeta, era basarabeancă. Tatăl său, Constantin, era din Ciurea, județul Iași.

Elisabeta a trecut în România, într-o noapte, cu trei copii. Tatăl a rămas în Basarabia, de unde a venit, după spusele lui, cu ultimul tren către România.

Familia a trăit greu, chiar foarte greu, după război. Jurnalistul Stelian Ciocoiu povestea cu plăcere despre oamenii buni din mahalaua Tătărași, Iași, oameni care i-au ajutat familia.

Toți cei patru copii – Stelian, Mihai, Eugenia și Maria – au urmat studii universitare.

Stelian Ciocoiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 1968.

Fiind încă student, în anul 1967 s-a căsătorit cu Duți – și ea studentă la Filologie. Au avut împreună două fete, Mădălina și Raluca.

A început să lucreze la ziarul ”Ceahlăul” din Piatra Neamț, unde și-a descoperit pasiunea pentru jurnalism.

Din 1974, a urmat studii postuniversitare de jurnalism.

Din 1976, a fost redactor la Radio Iași, până la pensionare, cu o pauză dureroasă, atunci când Radio Iași a fost închis, în perioada 12 ianuarie 1985 – 22 decembrie 1989.

A fost pasionat de munca la radio. A existat o perioadă în care numele Stelian Ciocoiu era familiar celor care ascultau, duminică dimineața, emisiunea pentru sate și agricultură, difuzată de-a lungul timpului sub diferite denumiri: „Viața Satului”, „Satul românesc”, „Matinal agrar” – un radioprogram duminical pe care, timp de mai mulți ani, l-a realizat în alternanță cu regretatul redactor Carol Iacobuțe, fost șef al Redacției Economice la Radio Iași. De-a lungul anilor, a transmis „secrete” ale profesiei și colegilor mai tineri, între aceștia numărându-se și redactorul Petronela Cotea Mihai, care astăzi realizează emisiunea pentru sate și agricultură „Matinal agrar”.

Peste drum de Secția de Îngrijiri Paliative, din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași, unde s-a stins, se află clădirea veche a radioului. Fereastra salonului în care a stat dădea spre această clădire, într-o coincidență cu puternică încărcătură simbolică.

A iubit mult Iașul. Știa povestea fiecărei străzi, a caselor, a oamenilor. A transmis această dragoste și fetelor sale. După ce a ieșit la pensie, în fiecare zi ieșea la plimbare până la Fundație. Se bucura de întâlnirea cu oamenii.

A fost pasionat de istoria celui de-al Doilea Război Mondial. Stau mărturie zecile de volume din biblioteca personală, vizitele frecvente de informare la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iași și prieteniile cu istorici cunoscuți.

Putea sta ore în șir în fața unui pahar de vin, discutând. ”Vin neapărat bun!”, așa cum spunea.

Avea cunoștințe enciclopedice. De fapt, acesta a fost firul roșu al vieții sale: a fost de mic un cititor pasionat. Cumpăra tot ce apărea în librării.

În plan familial, s-a bucurat de realizările fiicelor sale și a fost mândru de nepoata Ilinca.

În ultimele săptămâni se tot minuna: „Auzi! Din Ciurea la Amsterdam, ce chestie, dom’le!”

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Condoleanțe familiei îndurerate.