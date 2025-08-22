Radio România, parte a unui flashmob radio global dedicat Ucrainei

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 09:34

Pe 24 august, de Ziua Națională a Ucrainei, posturile de radio din întreaga lume sunt invitate să participe la un flashmob radio global, pentru a onora valorile universale pe care aceasta le reprezintă.

Posturile Radio România se alătură acestui demers și vor difuza duminică, 24 august, o piesă muzicală ucraineană, în spiritul solidarității cu Ucraina, cu poporul său și angajamentul acestuia față de democrație și libertate.