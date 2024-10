Ministrul Muncii: Am finalizat legea zilelor libere plătite pentru părinţii copiilor care învaţă online

Ministerul Muncii a finalizat cadrul legal prin care părinţii copiilor cu vârsta de până în 12 ani ale căror şcoli şi grădiniţe se închid în urma măsurilor epidemiologice vor putea primi sprijin financiar pentru a putea sta acasă cu copiii, iar actul legislativ va fi discutat în următoarea şedinţă de Guvern, a transmis, miercuri, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook.

Următoarea şedinţă de Guvern este programată joi, 22 octombrie.

‘Ştiu exact, în zona de competenţă a Ministerului Muncii, ce trebuie făcut pentru părinţii copiilor cu vârsta de până la 12 ani înscrişi în unităţile de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, intrate în scenariile 2 şi 3. (…) Imediat după ce comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au decis trecerea şcolilor din anumite localităţi, inclusiv din Bucureşti, în scenariul 2 (prezenţa la cursuri alternativ cu învăţământ în sistem online) sau în scenariul 3 (toate cursurile în sistem online) am iniţiat completări la cadrul legal existent pentru a putea acorda, şi în aceste cazuri, zile libere plătite (cu 75% din salariul brut dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut) pentru un părinte. (…) Completăm ceea ce deja avem în aplicare în urma evoluţiei situaţiei din ţară respectiv din şcoli. Adăugăm şi scenariile 2 şi 3. (…) Intru cu acest act normativ în şedinţa de Guvern. Am terminat şi aici‘, a notat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a subliniat că noul act normativ va avea aceleaşi prevederi cu cele ale legii 19/2020, care oferea zile libere plătite pentru părinţii copiilor din şcoli şi grădiniţe închise după declararea stării de urgenţă.

Violeta Alexandru a precizat că toate avizele necesare aprobării noului act normativ au fost obţinute.

‘Aceleaşi reguli de acordare pe care le-am avut în legea 19/2020 cu care am plecat la drum, de la începutul stării de urgenţă. Toate avizele ministerelor, al CES şi al Consiliului Legislativ sunt luate. Am rămas în permanenţă la dispoziţia angajatorilor şi a angajaţilor care au avut diferite propuneri. Zeci de sugestii. Am trecut prin toate‘, a menţionat ministrul Muncii.

Legea 19/2020 din 14 martie 2020 stabileşte: ‘(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu. (2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ; b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. (…) ART. 3. (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.’ (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)