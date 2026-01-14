Ascultă Radio România Iași Live
Directiva europeană privind transparenţa salarială, implementată în legislaţia naţională până în iunie

14 ianuarie 2026, 18:24

Anunţurile de angajare vor trebui să conţină de vara viitoare salariul oferit, clauzele de confidenţialitate referitoare la retribuţii vor trebui desfiinţate, iar salariaţii vor avea dreptul să solicite informaţii despre nivelul mediu de plată al colegilor care prestează aceeaşi muncă.

Acestea sunt noile reguli de combatere a discriminării salariale şi de reducere a decalajului de remunerare între femei şi bărbaţi, prevăzute în Directiva europeană privind transparenţa salarială, care trebuie implementată în legislaţia naţională până pe 7 iunie 2026.

În România, cele mai multe dintre cele peste 60 de anunţuri de locuri vacante publicate pe platforma Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu indică în prezent salariul oferit.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)

