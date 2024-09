Ciolacu: Voi face nominalizarea pentru viitorul comisar european în persoana Roxanei Mînzatu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că o va propune pe Roxana Mînzatu pentru funcţia de comisar european din partea României.

‘Am avut mai multe discuţii telefonice. Acum voi merge la Guvern şi voi face nominalizarea pentru viitorul comisar european în persoana doamnei Roxana Mînzatu, urmând să continui discuţiile cu preşedinta Comisiei Europene pentru a închide şi portofoliul’, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii PSD.

El a adăugat că România va ocupa un portofoliu ‘relevant’ de comisar european, iar anunţul cu privire la acest lucru îl va face preşedinta Comisiei Europene.

‘Din punctul meu de vedere, cel mai important este viitorul portofoliu pe care îl va prelua comisarul desemnat de către România şi mai puţin persoana. Cred că e ultimul lucru pe care l-aş lua în considerare, dacă este un bărbat sau o femeie. Cu adevărat am discuţii cu doamna preşedinte numai în ceea ce priveşte portofoliul viitor pe care îl va reprezenta Romania. (…) Doamna preşedinte nu numeşte un comisar până nu are un interviu cu respectiva persoană, nominalizare. Acest interviu a avut loc duminică, peste o oră şi ceva, a avut loc acest interviu între doamna Roxana Mînzatu şi preşedinta Comisiei, un lucru cât se poate de corect. A trecut interviul (Roxana Mînzatu – n.r.). Pe urmă, doamna preşedinte n-a avut decât cuvinte de laudă. Roxana nu are un CV politic, are un CV profesional impresionant’, a afirmat premierul.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)