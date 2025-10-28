Ascultă Radio România Iași Live
Bugetul pentru programul „Rabla”, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 11:01

Bugetul pentru programul ‘Rabla’, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Cele 45 de milioane de lei erau necesare – spune administraţia, deoarece fondurile iniţiale, alocate pentru maşinile termice şi hibride, s-au epuizat în doar câteva minute de la deschiderea sesiunii.

Doritorii se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de săptămâna viitoare, 6 noiembrie, de la ora 10:00. Sesiunea este valabilă până la data de 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat la finalul lunii septembrie, în doar 13 minute de la lansare.

