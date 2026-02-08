Abuzul, neglijarea şi exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România (Salvaţi Copiii)

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 09:15

Abuzul, neglijarea şi exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România, atrage atenţia Organizaţia Salvaţi Copiii.

Anul trecut au peste 40.000 de sesizări faţă de aproape 20.000 de cazuri raportate pe tot parcursul anului 2024. Şi în judeţul Neamţ, autorităţile au instrumentat anul trecut peste 850 de cazuri de copii maltrataţi, în timp ce în 2024 au fost înregistrate 660 de astfel de situaţii.

Gianina Buftea: Din punct de vedere al formelor de maltare a copiilor, anul anterior au predominat cazurile de abuz emoţional şi neglijare, urmate de cele de abuz sexual şi abuz fizic. Specialiştii au propus 87 de măsuri de protecţie specială.

Magda Vasilache, reprezentantul direcţiei: Cifrele confirmă faptul că abuzul asupra copiilor rămâne o problemă gravă şi persistentă, cu o tendinţă clară de creştere, inclusiv în ceea ce priveşte formele cele mai severe de violenţă. Numărul mare de cazuri instrumentate şi necesitatea aplicării măsurilor de protecţie specială arată că, an de an, zeci de copii sunt scoşi din mediul familial pentru a li se asigura protecţia.

Gianina Buftea: Statistica neagră continuă şi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ.

Ramona Ciofu: În cursul anului 2025, la nivelul judeţului Neamţ, au fost înregistrate 207 infracţiuni cu victime minori, făcând referire aici la infracţiunile cirumscrise scrise Legii 217 din 2003, privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Anul 2025 a fost declarat ‘Anul copilului’ şi ar fi trebuit să reprezintă un moment de responsabilizare pentru întreaga comunitate, astfel încât prevenirea şi combaterea violenţei asupra copiilor să devină realitate. (Rador/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)