Videoconferinţă a liderilor Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei, în pregătirea întâlnirii dintre preşedinţii Trump şi Zelenski

Publicat de Ciumac Natalia, 17 august 2025, 19:12

Liderii Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei s-au reunit în această după-amiază într-o videoconferinţă pentru pregătirea întâlnirii de mâine de la Washington dintre preşedinţii Zelenski şi Trump. La Casa Albă vor fi discutate condiţiile opririi războiului din Ucraina, după recentul summit Trump-Putin din Alaska.

La videoconferinţă participă şi preşedintele ucrainean, care a fost primit anterior la Bruxelles de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În cadrul unei conferinţe de presă comune, ea a arătat că Europa va sprijini Ucraina atâta timp cât va fi necesar pentru o pace justă şi durabilă. Europa va începe să lucreze puternic şi la accelerarea şi extinderea capacităţilor sale de apărare, cu precădere la industria dronelor.

Ursula von der Leyen: Graniţele internaţionale nu pot fi schimbate prin forţă. Sunt decizii care aparţin Ucrainei şi numai Ucrainei şi aceste decizii nu pot fi luate fără prezenţa Ucrainei la masa negocierilor. Şi al treilea şi ultimul punct, în timp ce vărsarea de sânge continuă în Ucraina, Europa va menţine presiunea diplomatică şi mai ales economică asupra Rusiei.

La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a arătat că nu este niciun semn că Rusia ar fi gata să participe la un summit de pace tripartit cu preşedintele Trump./RADOR, Foto: Radio Iași/

