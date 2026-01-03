Venezuela: Explozii puternice auzite la Caracas

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 09:50 / actualizat: 3 ianuarie 2026, 10:54

UPDATE – Statele Unite desfăşoară lovituri militare împotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului sâmbătă dimineaţă pentru Reuters, fără a oferi detalii.

Presa americană a anunţat, la rândul său, că armata SUA a lansat o serie de atacuri sâmbătă dimineaţă împotriva capitalei Caracas, informează AFP.

CBS News şi Fox News au citat oficiali sub rezerva anonimatului din cadrul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care au confirmat implicarea forţelor americane în loviturile asupra Venezuelei.

Casa Albă şi Pentagonul nu au făcut declaraţii privind exploziile din Caracas sau informaţiile despre avioanele care au survolat capitalei Venezuelei. AGERPRES

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate.

Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (6:15 GMT).

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii de amploare, cu mari degajări de fum, fără a fi însă posibilă localizarea cu precizie a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei Venezuelei.

Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt ‘numărate’.

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că ‘sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre’. AGERPRES