(UPDATE) Israelul a anunțat lansarea unui atac pe care îl descrie drept „preventiv” împotriva Iranului

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 09:10

(UPDATE ora 09:45) – Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran, afirmând că obiectivul este eliminarea amenințărilor iminente la adresa poporului american.

El a declarat că Iranul încerca să își reconstruiască programul nuclear și a avertizat că Teheranul „nu poate avea niciodată o armă nucleară”, amenințând cu distrugerea forțelor navale iraniene și cerând Gărzilor Revoluționare să depună armele.

Două surse americane au precizat pentru Reuters că armata americană a lansat lovituri aeriene și maritime asupra unor ținte din Iran, fără a detalia amploarea operațiunii.

Anterior, Israelul a anunțat lansarea unui atac pe care îl descrie drept „preventiv” împotriva Iranului.

Israelul a anunțat lansarea unui atac pe care îl descrie drept „preventiv” împotriva Iranului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat stare specială și permanentă de urgență pe întreg teritoriul țării.

La scurt timp, presa iraniană a relatat că trei explozii au fost auzite în centrul capitalei Teheran.

Potrivit agenției Reuters, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu s-ar afla în Teheran și ar fi fost transferat într-o locație securizată.

De asemenea, publicația The New York Times, citând un oficial american, relatează că lovituri ale Statelor Unite asupra Iranului sunt în desfășurare.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile de la Washington sau Teheran. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)