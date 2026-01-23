SUA au părăsit în mod oficial Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:26

SUA s-au retras în mod oficial din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Preşedintele Donald Trump a ordonat retragerea SUA din cadrul agenţiei ONU în urmă cu un an, acuzând organizaţia că nu a reuşit să adopte reforme şi că a gestionat greşit pandemia de COVID.

În primul său mandat, dl Trump a declarat că modul în care OMS a abordat pandemia a fost părtinitoare faţă de China. OMS a respins criticile preşedintelui Trump.

Rador/FOTO imagine ilustrativă